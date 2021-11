Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de mogelijke invoering van de 2G-maatregel. Met dat systeem zouden alleen gevaccineerden en van COVID-19 genezen mensen een QR-code krijgen om bijvoorbeeld een horecagelegenheid te kunnen bezoeken. De 'derde G' - een negatieve testuitslag - is dan niet meer genoeg voor een coronatoegangsbewijs. Wat levert het schrappen van het huidige 3G-beleid ons op?

Het voordeel van 2G ten opzichte van 3G is volgens Frits Rosendaal, die als epidemioloog aan het LUMC is verbonden, vooral dat er dan minder mensen zonder antistoffen met elkaar in contact komen.

"Ongevaccineerde mensen kunnen met het huidige systeem binnenkomen met een negatieve test, maar ze kunnen vervolgens ter plekke besmet raken en hebben dan een grotere kans om ernstig ziek te worden, omdat ze minder antistoffen hebben dan mensen die zijn gevaccineerd of genezen."

Volgens een rapport van de TU Delft is een 2G-deurbeleid een effectieve methode om het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames te laten dalen. Onderzoekers van de universiteit voerden simulaties uit rond een fictief evenement met 100.000 bezoekers. Ten opzichte van de 3G-maatregelen zorgde 2G in het model voor een kwart minder besmettingen en maar liefst 94 procent minder ziekenhuisopnames.

'Burgemeesters moeten nu echt hun werk gaan doen'

De voorkeur van Rosendaal gaat uit naar een mengeling van 2G en 3G, waarbij een negatieve testuitslag gevraagd kan worden voor bijeenkomsten van grotere groepen. "2G in elke ontspanningsgelegenheid waar de 1,5 meter afstand niet kan en 2G plus een negatieve test in dat soort gelegenheden als er meer dan 150 mensen zijn."

Daarnaast moeten burgemeesters volgens Rosendaal "nu echt hun werk gaan doen" en de bestaande en toekomstige regels goed handhaven. Als ze dat in eerste instantie al voldoende gedaan hadden, waren de coronapas en het 2G-systeem volgens de epidemioloog mogelijk niet eens nodig geweest.

1G-maatregel lijkt geen optie

Zelfs als de Tweede Kamer dinsdag met de 2G-maatregel instemt, is het nog niet zeker dat die er komt. Het Outbreak Management Team (OMT) vergadert vrijdag nog over de kwestie en komt dan met een advies. Op die dag stemt ook de Tweede Kamer definitief over de maatregel.

De ChristenUnie kwam maandag met een eigen alternatief: de 1G-regel. In dat geval moeten zowel gevaccineerden als ongevaccineerden negatief getest zijn als ze ergens naar binnen willen, om er zeker van te zijn dat ze niet al besmet zijn.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, noemt het 1G-systeem in het radioprogramma 1 op 1 de veiligste optie. Hij maakt zich zorgen over "het tegen elkaar zetten van twee kampen" en stelt dat bij een ander beleid een groep mensen vergeten kan worden: de groep die zich vanwege een onderliggende ziekte zich niet kan laten vaccineren.

De 1G-optie wordt vrijdag besproken bij het OMT-overleg, maar Rosendaal is geen voorstander van een negatieve testuitslag als enige voorwaarde. "De test is niet perfect: het zorgt nog steeds voor risico's bij mensen zonder antistoffen. Daarnaast leidt het er waarschijnlijk toe dat er op andere plekken veel ongevaccineerden bij elkaar komen, dat is niet aan te bevelen."

De woorden van Rosendaal worden onderschreven door de conclusies in het eerder genoemde onderzoek van de TU Delft. Er werd in de modellen ook gekeken naar wat er zou gebeuren als iedereen welkom is, maar wel getest moet worden.

Ten opzichte van 2G daalde het aantal besmettingen nog verder, maar het aantal ziekenhuisopnames steeg in de simulaties juist. Dat komt volgens de onderzoekers doordat de tests niet alle besmettingen aantonen en er dus alsnog besmette personen aanwezig kunnen zijn. Wanneer er meer aanwezigen zonder antistoffen aanwezig zijn, lopen zij vervolgens een twintig keer zo groot risico om na een besmetting in het ziekenhuis te belanden.

Ten slotte is ook demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tegen een 1G-beleid. Volgens de bewindsman zouden daar misschien wel 800.000 tests per dag voor nodig zijn. "Ik weet niet of dat praktisch uitvoerbaar is. Ook zijn er juridische bezwaren. Is het proportioneel om ook gevaccineerde mensen zich te laten testen?"