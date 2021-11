Het besluit van de Belgische federale regering om een vaccinatieplicht in te stellen voor zorgpersoneel zal niet leiden tot grote zorgtekorten, verwacht de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Van Ranst en koepelorganisatie Zorgnet-Icuro staan achter het besluit, de vakbonden zijn kritisch.

Op 1 april 2022 wordt het Belgische zorgpersoneel dat zich nog niet heeft laten vaccineren ontslagen. Dat maakte Frank Vandenbroucke, de Belgische minister van Volksgezondheid, maandag bekend.

Volgens Margot Cloet, bestuurder bij Zorgnet-Icuro, gaat het om iedereen die "volgens de Belgische wetgeving een zorgberoep uitoefent". Het gaat daarbij om verpleegkundigen en artsen, maar ook tandartsen en chiropractors. "Behalve mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren, natuurlijk", voegt ze eraan toe.

Daarmee geldt de vaccinatieplicht nog niet voor alle mensen in de zorg. Het besluit zoals het nu is geformuleerd ontziet onder meer maatschappelijk werkers, medewerkers in zorgcentra en mensen die een logistieke functie in de zorg bekleden.

Van Ranst en Cloet verwachten niet dat het besluit om ongevaccineerde medewerkers te ontslaan tot grote zorgtekorten zal leiden. De belangrijkste reden die zij noemen is de hoge vaccinatiegraad bij zorgpersoneel. Die is in veel Belgische zorginstellingen boven de 90 procent. Volgens Van Ranst ligt het aantal ongevaccineerde medewerkers in de ziekenhuizen gemiddeld zelfs op 1 à 2 procent. "Dit gaat nooit leiden tot tekorten in de zorg", verwacht hij.

Zorgnet-Icuro wil vaccinatieplicht uitbreiden

Cloet is optimistisch over het besluit van de regering. "Wij zijn tevreden dat de vaccinatieplicht in de zorg nu komt, maar we vragen toch ook om het toepassingsgebied uit te breiden naar alle mensen die in de zorg werken, en op termijn de hele bevolking", aldus de Zorgnet-Icuro-topvrouw. De organisatie pleitte een jaar geleden ook al voor een dergelijke maatregel in de zorg.

Ook Van Ranst is erg te spreken over het besluit. "Voor zorgpersoneel dat in contact komt met patiënten vind ik dit een goed besluit", zegt hij. "Vaccinatie tegen hepatitis B is bijvoorbeeld al langer verplicht voor mensen in de zorg. Het is een besluit uit voorzichtigheid voor de patiënten, vaak kwetsbare patiënten, voor wie je als zorgmedewerker werkt."

Wel verwacht Van Ranst dat de vaccinatieplicht zal leiden tot onbegrip. "Elk verbod leidt tot onbegrip. Wanneer een rookverbod in de horeca wordt aangekondigd, wordt dat ervaren als een enorme inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Dat is een fase waar je doorheen moet."

Toch benadrukt Van Ranst dat het goed is om de afweging tussen individuele vrijheid en maatschappelijk belang weloverwogen te blijven maken.

Vakbonden reageren verontwaardigd

Belgische vakbonden zeiden in de aanloop naar het besluit van minister Vandenbroucke tegen een vaccinatieplicht in de zorg te zijn. Het ABVV vindt een vaccinatieplicht "niet in verhouding staan met de problematiek", schreef De Standaard in oktober.

Het ACV en de ACLVB zijn volgens de krant van mening dat een plicht alleen zou mogen gelden voor personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de zorg.

Ongevaccineerde zorgmedewerkers krijgen een bedenkperiode van drie maanden om een beslissing te nemen. Die periode gaat op 1 januari van het nieuwe jaar in en verloopt op 1 april 2022. Mensen die voet bij stuk houden en ontslagen worden, maken wel aanspraak op een werkloosheidsuitkering.