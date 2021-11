Het aantal prikken dat de afgelopen week bij de GGD's werd gezet, is opgelopen tot 122.647. Dat betekent een toename van ruim 10 procent ten opzichte van een week eerder en een plus van 32 procent vergeleken met de laatste week van oktober, zo blijkt maandag uit nieuwe weekcijfers van koepelorganisatie GGD GHOR.

Of de toename volledig toe te schrijven valt aan de afgelopen vrijdag aangescherpte coronamaatregelen, is nog niet duidelijk. Wel is het gemiddeld aantal prikken per dag de afgelopen drie weken gestaag opgelopen. Het daggemiddelde kwam vorige week uit op 17.521, waar dat er in de twee weken ervoor nog respectievelijk 13.268 en 15.908 waren.

Voor deze week staan 65.289 vaccinatieafspraken gepland bij de GGD's in Nederland. Dat is bijna 11 procent meer dan vorige week.

Daarentegen lijkt er wel een effect van de coronapersconferentie zichtbaar te zijn in het aantal testafspraken. Vorige week deden de GGD's 559.020 tests, wat neerkomt op 79.860 per dag. Voor vandaag, maandag 15 november, staan volgens de GGD GHOR 91.500 testafspraken in de agenda, waar er halverwege de middag al ruim 71.000 van zijn uitgevoerd.

Het is volgens de koepelorganisatie momenteel "extreem druk" aan de telefoonlijnen voor een testafspraak. Ook op coronatest.nl zijn veel mensen tegelijkertijd ingelogd. Wel zegt GGD GHOR dat deze drukte onveranderd hoog is ten opzichte van vorige week. Daarnaast zijn maandagen altijd drukker dan gemiddeld.