In het afgelopen etmaal zijn zo'n 19.200 positieve tests aan het RIVM doorgegeven, vertelt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg maandag. Het gaat om een recordaantal besmettingen, maar door een storing in het weekend geeft het getal een ietwat vertekend beeld. Volgens Kuipers nadert het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met rasse schreden de tweeduizend.

Van de 2.000 covidpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen liggen er ongeveer 380 op de ic. Sinds zondag is het aantal opgenomen coronapatiënten met zo'n honderd personen toegenomen.

"De piek is nog niet bereikt. We verwachten dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nog doorstijgt", aldus Kuipers. "Over een week zitten we op 2.600 mensen. Een paar dagen erna gaan we over de hoogste piek van afgelopen winter: een piek van 2.800 mensen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het lastig te voorspellen is", aldus Kuipers.

De druk op de ziekenhuizen stijgt bovendien sneller dan vooraf was berekend. Kuipers: "In januari zouden we de piek bereiken met 1.500 mensen. Het is half november en we zitten al op 2.000. De instroom zou naar 150 mensen per dag stijgen en we zitten nu al op 250 opnames per dag. Ik durf niet te zeggen waar we naartoe gaan."

De ic-voorzitter wist niet precies te vertellen hoeveel coronagevallen bij het RIVM gemeld zijn. Dat wordt om 15.15 uur duidelijk. Het vorige dagrecord stond op 16.364 positieve tests en werd eind vorige week gemeld.

Dit weekend werden achtereenvolgens twaalfduizend en bijna veertienduizend positieve tests gemeld. In de afgelopen zeven dagen ging het om gemiddeld 13.465 besmettingen per dag.

Met de circa 19.200 positieve tests van maandag erbij zouden er in de afgelopen week bijna 102.000 besmettingen aan het licht zijn gekomen. Gemiddeld waren er dan in de afgelopen week ruim 14.500 positieve tests per dag. Het zou de eerste keer zijn dat er in een week tijd meer dan 100.000 positieve tests zijn afgenomen.

Nieuw maatregelenpakket sinds zaterdag van kracht

Het kabinet kondigde vrijdag nieuwe maatregelen aan, omdat de druk op de zorg snel oploopt. Ziekenhuizen in onder meer Limburg kondigden opnamestops af en konden met veel moeite coronapatiënten overplaatsen naar andere regio's in Nederland.

Van Duitsland kan Nederland minder hulp verwachten dan tijdens eerdere besmettingsgolven. De oosterburen proberen nu eerst met man en macht een oplaaiing in eigen land in te dammen.

Sinds zaterdag moeten horecagelegenheden en winkels als supermarkten en drogisterijen daarom om 20.00 uur al dicht. Niet-essentiële winkels als kledingzaken en locaties waar mensen met een contactberoep werken, zoals kapsalons, moeten ook eerder dicht. Deze zaken moeten om 18.00 uur gesloten zijn.

Een overzicht van de nieuwe maatregelen kun je hier vinden of in de onderstaande infographic bekijken.