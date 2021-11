Iets meer dan één op de tien ziekenhuizen (12 procent) kan de zogeheten kritiek planbare zorg niet op tijd verlenen, zegt Ernst Kuipers maandagmiddag. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat het percentage de komende tijd verder stijgt.

De kritiek planbare zorg, zoals een operatie na een kankerdiagnose, kan niet overal meer binnen zes weken geleverd worden door de grote toestroom van coronapatiënten.

Volgens Kuipers wordt er door het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) goed gekeken in welke ziekenhuizen nog wel plek is voor geplande behandelingen en vangen die ziekenhuizen ook patiënten op die van andere ziekenhuizen afkomstig zijn.

"Maar stel dat de druk door COVID-19 nog verder toeneemt of dat het langer duurt, dan heb je op een gegeven moment geen speelruimte meer, omdat er dan geen ziekenhuizen meer zijn die ruimte hebben", aldus Kuipers. "Dan is de gezondheidsschade voor patiënten heel groot."

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Kuipers denkt dat opvang coronapatiënten levens kost

Ook in eerdere coronagolven moest reguliere zorg worden uitgesteld en die is lang nog niet overal ingehaald. Exacte berekeningen over hoeveel levensjaren er daardoor verloren zijn gegaan zijn er nog niet, maar Kuipers houdt er rekening mee dat "de schade in verloren levensjaren door uitstel van overige zorg groter is dan de winst van het opvangen van coronapatiënten". "Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk het wel."

Toch kunnen ziekenhuizen geen coronapatiënten weigeren, licht Kuipers toe. "Een acute covidpatiënt die binnenkomt en stikbenauwd is, die vang je op." Het is volgens de LNAZ-voorzitter een "maatschappelijke discussie" welke patiënt voorrang moet krijgen.

Om te voorkomen dat op een gegeven moment patiënten niet meer of te laat geholpen kunnen worden is er volgens Kuipers een "omkering" nodig.

"Het aantal besmettingen moet echt verder naar beneden. En ook als de besmettingscijfers naar beneden gaan ben je een paar weken verder voordat je weer extra capaciteit hebt. Coronapatiënten liggen er lang (ruim twee weken op de intensive care, red.). Dat zijn weken die we voor overige behandelingen willen gebruiken", aldus Kuipers.

Maandag liggen er bijna tweeduizend coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, van wie 380 op de intensive care. Kuipers verwacht dat het aantal patiënten nog flink door gaat stijgen en kan momenteel niet inschatten waar en wanneer de piek wordt bereikt.