Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een omstreden nieuwe coronamaatregel: de invoering van 2G. Anders dan de naam doet vermoeden, heeft die maatregel niets met internetsnelheid te maken. De 2G-maatregel is een nieuw soort coronapas die strenger is dan de huidige CoronaCheck. Alleen mensen die zijn gevaccineerd of genezen behouden na de eventuele invoering net zoveel bewegingsvrijheid als nu.

Waar staan 3G en 2G voor?

Op dit moment werkt Nederland met een coronatoegangsbewijs dat ook wel de 3G-maatregel wordt genoemd. De G staat voor gevaccineerd, genezen of getest. Iedereen die kan bewijzen één van de drie te zijn, krijgt toegang door een QR-code te laten zien. Nu krijgen mensen na een negatieve testuitslag nog een QR-code die 24 uur geldig is.

Maar een strengere regel is onderweg: de 2G-maatregel. Dan krijgen de mensen die onlangs negatief getest zijn geen geldige QR-code meer, oftewel: geen coronapas. Er blijven dan nog twee G's over: de gevaccineerde en genezen mensen. Voor degenen die besmet zijn geweest, geldt dat ze een positieve test van de GGD nodig hebben om een herstelbewijs te krijgen. Die uitslag moet minstens elf dagen oud zijn. Op dit moment is zo'n herstelbewijs 180 dagen geldig, maar de geldigheidsduur wordt binnenkort verlengd tot een jaar.

Niet alleen bij restaurants, zwembaden, sportscholen en veel evenementen is zo'n coronatoegangsbewijs verplicht, maar ook bij bioscopen, theaters, musea en casino's. Er zijn ook locaties en bijeenkomsten zonder toegangscontrole, zoals attractieparken, scholen, uitvaarten en evenementen in buurthuizen en bibliotheken, zoals de wekelijkse bingo. Het kabinet wil de coronapas wel graag invoeren bij pretparken en dierentuinen, dat staat juridisch nog in de steigers.

Het kabinet wil de horeca zelf de keuze geven: als een café of restaurant ervoor kiest alleen gevaccineerde of genezen mensen toe te laten (2G), gelden er verder geen beperkingen. Wanneer ook mensen met een negatieve testuitslag welkom zijn (3G), moet iedereen in de zaak op een vaste plek zitten.

123 OMT adviseert 2G-regel: wat is het en waar komt het vandaan?

Hoe werkt 2G tegen de verspreiding van het coronavirus?

Van de gevaccineerde, genezen en geteste mensen heeft die laatste groep de kleinste kans om het coronavirus bij zich te dragen. Toch krijgen zij met de 2G-maatregel geen toegang meer tot bepaalde locaties. Dat komt doordat dit ook de groep is met de minste antistoffen tegen het coronavirus. Als zij een besmetting oplopen, is de kans groter dat ze daar ernstig ziek van worden.

De 2G-maatregel kan dus voorkomen dat de minder goed beschermde personen het coronavirus oplopen. Als alleen degenen met een goede bescherming besmet raken, worden per saldo minder mensen ernstig ziek en houden de ziekenhuizen meer plek over voor andere patiënten.

Dat gevaccineerden het coronavirus nog bij zich kunnen dragen, betekent overigens niet dat zij het virus net zo makkelijk overdragen als ongevaccineerden. Dat komt doordat gevaccineerden gemiddeld minder virusdeeltjes meedragen.

53 De Jonge: '2G-maatregel is deze winter een onvermijdelijke keuze'

Gaat de 2G-maatregel er komen?

De 2G-maatregel is omstreden, want alleen ongevaccineerden die nog niet besmet zijn geweest, krijgen straks minder bewegingsvrijheid. Er is dan ook een luide tegenbeweging van mensen die de QR-codes te ver vinden gaan.

Toch wil het kabinet de regel invoeren, omdat de zorg overbelast dreigt te raken door coronapatiënten. "Dat vind ik veel ingrijpender dan tegen ongevaccineerde mensen zeggen dat ze op een aantal risicovolle plaatsen even niet meer kunnen zijn", zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op de persconferentie van afgelopen vrijdag.

De Jonge wil dat de 2G-toegangspas er binnen drie weken is. Binnen die tijd moeten de Eerste en Tweede Kamer er nog over stemmen. De minister schat in dat de maatregel de hele aankomende winter nodig is. De 2G-controles zouden dus tot in maart van kracht kunnen zijn. In essentiële winkels en op werkplekken wordt de 3G-maatregel ingevoerd als het aan het kabinet ligt. Ook daarvoor moet de wet worden aangepast.

Als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en besmettingen groot blijft, is een lockdown een andere optie. Dan moeten bijvoorbeeld de niet-essentiële winkels en horecazaken weer dicht en zouden scholieren thuis les kunnen krijgen.