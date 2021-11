Zoals vooraf aangekondigd, lijken de meeste horecazaken in het centrum van Breda zich zondagavond wel aan de nieuwe coronamaatregelen te houden. Tijdens een rondgang langs de Grote Markt, de Havermarkt en de Haven was te zien dat cafés en restaurants om 20.00 uur de deuren sloten.

Terrassen werden opgeruimd, binnen gingen de lichten aan en mensen dronken hun drankje na de laatste ronde en vertrokken.

Een dag eerder bleven 25 horecazaken in de Brabantse stad uit protest tegen de nieuwe maatregelen langer open. Een woordvoerder van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zei zondag al dat de zaken nu zouden sluiten.

Dinsdag is er overleg van KHN met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken). Als daar niks uitkomt, volgen er volgens de woordvoerder van KHN Breda mogelijk weer acties.

In verband met de huidige opleving van het coronavirus moeten restaurants en cafés sinds zaterdag om 20.00 uur de deuren sluiten.

Voorzitter Veiligheidsberaad heeft begrip voor burgemeester

De Bredase horeca kreeg zaterdagavond van burgemeester Paul Depla een uur extra (tot 21.00 uur) de ruimte voor het maken van een statement tegen de coronamaatregelen. Maar na die tijd moesten de horecaondernemers van de burgemeester toch echt hun deuren sluiten.

25 horecazaken bleven dus ook na 21.00 uur open, zo liet een woordvoerder van de stad zondag weten aan NU.nl. De woordvoerder weet niet hoeveel horecazaken om 21.00 uur de deuren sloten.

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls heeft begrip voor de keuze van Depla, zei hij zondag bij WNL op Zondag. 's Middags moest er al veel politie worden ingezet in Breda vanwege demonstraties tegen Zwarte Piet in de stad. Volgens Bruls was er niet genoeg politiecapaciteit meer over om 's avonds alle kroegen in één keer dicht te laten gaan.

Een advocaat uit Nootdorp in Zuid-Holland doet aangifte tegen Depla omdat de burgemeester de horecazaken een uur langer liet openblijven, meldt Omroep Brabant zondag. De jurist vindt dat de burgemeester van een gemeente daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven en het voorkomen van besmetting van burgers.