In Nederland gelden sinds zaterdag strengere coronamaatregelen omdat het aantal positieve tests sinds het begin van de uitbraak niet zo groot was. Hoe is de situatie in de landen om ons heen?

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

België telde zaterdag 2.391 COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 487 op intensivecareafdelingen. Zowel het aantal positieve tests (+39 procent) als het aantal nieuwe opnames (+21 procent) loopt in België hard op, blijkt uit cijfers van Sciensano, de Belgische tegenhanger van het RIVM. Ook het aantal geregistreerde coronagerelateerde sterfgevallen in het land met ongeveer 11,5 miljoen inwoners vertoont een stijgende lijn.

België registreerde zaterdag met 997 positieve coronatests per miljoen inwoners het relatief grootste aantal coronabesmettingen van West-Europa, gevolgd door Nederland (zondag 689) en het Verenigd Koninkrijk (zaterdag 519). 75 procent van de inwoners die in aanmerking komen voor een coronaprik is volledig gevaccineerd.

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke pleit volgens VRT Nieuws voor een mondkapjesplicht voor iedereen ouder dan negen jaar. In België maken kinderen een groot aandeel uit van de positieve coronatests.

Duitsland heeft meer dan vijf miljoen coronabesmettingen geregistreerd sinds het begin van de pandemie. Het land registreerde zondag 33.498 nieuwe coronagevallen onder de 83,2 miljoen inwoners.

De besmettingen onder de oosterburen nemen toe. Hetzelfde geldt voor de druk op de zorg.

Duitsland geeft alle inwoners de mogelijkheid een extra coronaprik te halen. Net als in Nederland begint het land met het aanbieden van de zogenoemde boosterprik aan ouderen, zorgpersoneel en mensen met een zwak afweersysteem. 67 procent van de Duitsers die ervoor in aanmerking komen is volledig gevaccineerd.

In Duitsland kunnen deelstaten zelf besluiten of ze het 2G-model gebruiken. De regel is bijvoorbeeld ingevoerd in Saksen, waar het aantal nieuwe besmettingen hard was gestegen. Ook in Berlijn zijn horeca en nachtclubs alleen nog op die manier toegankelijk.

In Frankrijk is het aantal nieuwe positieve coronatests de afgelopen zeven dagen met 52 procent gestegen. 68,5 procent van de 67,4 miljoen inwoners is volledig gevaccineerd.

Om een vijfde golf te voorkomen hebben de Franse autoriteiten met ingang van 15 december een derde prik verplicht gesteld voor de 65-plussers in het land die de geldigheid van hun coronapas willen verlengen. Inwoners tussen 50 en 64 jaar kunnen vanaf december een boosterprik krijgen. Risicogroepen krijgen deze prik sinds september.

In het Verenigd Koninkrijk is in tegenstelling tot veel andere West-Europese landen pas sinds een paar dagen weer een stijging te zien van het aantal positieve tests. Het gemiddeld aantal testen in zeven dagen daalt volgens gezondheidsorganisatie WHO nog steeds in het land met 67,2 miljoen inwoners.

80 procent van de Britten van twaalf jaar en ouder is volledig gevaccineerd. 21 procent van deze groep heeft een boosterprik of een derde prik gekregen.

Het aantal coronapatiënten in Britse ziekenhuizen is sinds september vrij stabiel. Sinds begin november neemt de ziekenhuisbezetting op de verpleegafdelingen en intensive cares licht af.

De 59,6 miljoen Italianen hebben te maken met sterk oplopende besmettingscijfers (+46 procent) in hun land. Ruim 72 procent van de inwoners die voor een prik in aanmerking komen is volledig gevaccineerd.

Sinds septembers moeten werknemers in Italië een kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of hersteld zijn van COVID-19. De maatregel leverde, net als de coronapas in het land, veel protesten op.

Het aantal besmettingen in het 47,4 miljoen inwoners tellende Spanje is relatief klein maar loopt sinds eind september wel op. 89 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar is volledig gevaccineerd.

Mondkapjes zijn in vrijwel het hele openbare leven in Spanje verplicht. Het land kent geen coronapas.

In Oostenrijk geldt vanaf maandag als eerste land ter wereld een lockdown alleen voor de ongevaccineerden. De Oostenrijkse autoriteiten zien zich genoodzaakt in te grijpen omdat het aantal coronabesmettingen in het Alpenland met 8,9 miljoen inwoners en een vaccinatiegraad van 65 procent weer snel oploopt.

Ook Oostenrijk stapte deze maand over op een zogenoemd 2G-model. Dat houdt in dat sommige binnenlocaties, zoals restaurants en bioscopen, alleen toegankelijk zijn voor mensen die zijn gevaccineerd of hersteld. Invoering van die regel leidde al tot rijen bij vaccinatiecentra.