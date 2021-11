Oostenrijk voert maandag een lockdown in voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd tegen COVID-19. Dat is de uitkomst van topoverleg tussen bondskanselier Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten. De ingrijpende maatregel heeft gevolgen voor miljoenen mensen.

De Oostenrijkse autoriteiten zien zich genoodzaakt in te grijpen omdat het aantal coronabesmettingen in het Alpenland met 8,9 miljoen inwoners weer snel oploopt. Een conceptversie van het lockdownplan was al uitgelekt. Daar stond in dat mensen die niet zijn gevaccineerd of hersteld zijn van het virus hun woning alleen mogen verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen en werken.

Het Alpenland heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent. Die moet omhoog, beklemtoonde Schallenberg op een persconferentie. Hij noemde de vaccinatiegraad "beschamend laag". De regeringschef had vorige week al duidelijk gemaakt een lockdown voor gevaccineerden niet wenselijk te vinden. Die groep zou dan gedupeerd worden omdat anderen aarzelen over vaccins, vond hij.

Ongevaccineerde mensen krijgen in Oostenrijk al te maken met beperkingen. Het land stapte deze maand over op een zogenoemd 2G-model. Dat houdt in dat sommige binnenlocaties, zoals restaurants en bioscopen, alleen toegankelijk zijn voor mensen die zijn gevaccineerd of hersteld. Invoering van die regel leidde al tot rijen bij vaccinatiecentra.

Donderdag werd bekend dat Oostenrijk de lockdownmaatregel overwoog. Zondag besloten de autoriteiten de maatregel definitief door te zetten.