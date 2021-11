25 horecazaken in Breda hebben zich zaterdag niet gehouden aan de nieuwe coronamaatregelen die de komende drie weken van kracht zijn in de horeca. De burgemeester van de stad had horecaondernemers een uur extra openingstijd gegund om hun ongenoegen over de maatregel te laten blijken, maar ook na 21.00 uur hielden de zaken hun deuren open.

Sinds zaterdag moeten uitgaansgelegenheden vanaf 20.00 uur hun deuren sluiten vanwege nieuwe coronamaatregelen die zijn afgekondigd door het demissionaire kabinet. De Bredase horecaondernemers kondigden aan zich hier niet aan te houden omdat ze vinden dat de ondernemers onevenredig hard worden getroffen door de maatregelen.

De Bredase horeca kreeg van burgemeester Paul Depla een uur extra (tot 21.00 uur) de ruimte voor het maken van een statement. Maar na die tijd moesten de horecaondernemers van de burgemeester toch echt hun deuren sluiten.

25 horecazaken bleven dus ook na 21.00 uur open, zo laat een woordvoerder van de stad weten aan NU.nl. De woordvoerder weet niet hoeveel horecazaken om 21.00 uur de deuren sloten.

Handhavers keken tot 22.30 uur welke zaken nog open waren. Na dat tijdstip stopten ze daarmee, omdat ondersteuning moest worden geboden bij een verkeersongeval.

De zaken die in overtreding waren van het coronabeleid krijgen een maatregel opgelegd. Die kan bestaan uit een waarschuwing of een boete.

Voorzitter Veiligheidsberaad heeft begrip voor coulance burgemeester

Burgemeester Depla liet al eerder weten het protest van de horeca even door de vingers te zien, maar daarna te zullen handhaven. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls heeft begrip voor de keuze van Depla, zei hij zondag weten bij WNL op Zondag.

's Middags moest er al veel politie worden ingezet in Breda vanwege demonstraties tegen Zwarte Piet in de stad. Volgens Bruls was er niet genoeg politiecapaciteit meer over om 's avonds alle kroegen in één keer dicht te laten gaan.

In tegenstelling tot veel andere steden was in het centrum van Breda, zoals de Havermarkt en de Haven, sprake van grote drukte en volle terrassen met de biertap open. Alleen op de Grote Markt was het rustiger. In het straatbeeld in de binnenstad van Breda waren nauwelijks ordehandhavers of politie te zien.

Advocaat doet aangifte tegen burgemeester Breda om voorbeeldfunctie

Een advocaat uit Nootdorp in Zuid-Holland doet aangifte tegen Depla omdat de burgemeester de horecazaken een uur langer liet openblijven, meldt Omroep Brabant zondag. De jurist vindt dat de burgemeester van een gemeente daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven en het voorkomen van besmetting van burgers.

"Horeca, zoals cafés en restaurants, moeten dicht om 20.00 uur en een vaste zitplaats is verplicht. De gemeente Breda is daarvan niet uitgezonderd", aldus de advocaat in een brief aan het Openbaar Ministerie.