Vanaf vanavond 18.00 uur is publiek niet langer toegestaan bij zowel professionele sport als amateursport. Dat betekent geen ouders langs de lijn of aan de rand van het zwembad. Maar hoe zit het met kinderen die nog hulp nodig hebben bij het omkleden? Mogen ouders nog wel de kleedkamer in?

Het antwoord is: ja, dat mag. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een toelichting op de nieuwe coronamaatregelen dat ouders hun kinderen mogen helpen met omkleden in de kleedkamer, mits zij beschikken over een coronatoegangsbewijs. Die krijg je als je bent gevaccineerd, genezen of recent negatief getest.

Daarna dienen ouders de sportclub of het zwembad te verlaten. Daarmee wil het demissionaire kabinet het aantal contactmoment zoveel mogelijk beperken.

Er geldt een uitzondering voor mensen die (vrijwillig) werkzaamheden verrichten bij de club of in het zwembad. Zij hoeven ook geen coronatoegangsbewijs te tonen als ze komen werken. Als ze klaar zijn, moeten ze de accommodatie wel gelijk verlaten.

Verder mag iedereen binnen en buiten blijven sporten. Op binnenlocaties moeten volwassen sporters wel een coronatoegangsbewijs laten zien. De coronapas is ook verplicht voor buitensporters van achttien jaar of ouder die de kleedkamer of kantine in willen.

De nieuwe regels gaan vooralsnog voor drie weken gelden.