Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven vrijdag weer een persconferentie waarin ze coronamaatregelen fors aanscherpten. In dit artikel beantwoorden we vragen die jullie via ons reactieplatform NUjij instuurden.

Volg het nieuws rond het coronavirus op de voet Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Bij welke aantallen kunnen we de maatregelen weer schrappen?

Rutte ging daar op de persconferentie kort op in. Volgens de premier draait het niet om een specifiek getal, maar wordt er naar drie zaken in het bijzonder gekeken: Lukt het om het reproductiegetal te verlagen? Kunnen we ons gedrag voldoende aanpassen? En kunnen we het met z'n allen - de politiek en de maatschappij - eens worden over het vertragingspakket dat volgt?

Zijn restaurants een grote bron van besmetting?

Dat weten we niet precies. De GGD achterhaalde vorige week bij slechts 28 procent van de positieve tests de bron van de besmetting. Voor zover bekend vinden de meeste besmettingen plaats bij Nederlanders thuis. Mensen besmetten vaak hun huisgenoten of raken besmet als zij bij iemand op bezoek gaan. Ook tijdens feestjes, op kantoor, op school en in verpleeghuizen lopen steeds meer personen een infectie op.

Waar blijft de beloofde steun waar alleen de nachthoreca voor in aanmerking zou komen?

Eind september heeft de overheid een subsidie aangekondigd voor horecaondernemers die in het lopende pakket met de nachtsluiting te maken hebben, de zogeheten Verlenging TVL nachthoreca (VLN). Daarvoor is een bedrag van 180 miljoen euro uitgetrokken.

Waarom mag het wel druk zijn in supermarkten?

Hoeveel mensen de winkel in mogen, wordt vastgesteld aan de hand van het aantal beschikbare winkelwagentjes en -mandjes. Maar de regel dat iedere klant een karretje of mandje pakt, werd de afgelopen tijd nog niet streng gehandhaafd. Supermarkten zullen vanaf nu hun klanten zoveel mogelijk op de nieuwe coronamaatregelen gaan wijzen.

Sinds 6 november geldt in winkels en supermarkten de mondkapjesplicht weer. Verder is het advies om 1,5 meter afstand te houden en moeten winkels en supermarkten extra aandacht besteden aan een schone winkel én frisse lucht.

Mogen restaurants nog wel na 20.00 uur (zonder gasten) blijven draaien voor thuisbezorging en/of afhalen van maaltijden?

Hoewel de horecagelegenheden tussen 20.00 uur en 6.00 uur hun deuren moeten sluiten voor gasten, blijft de mogelijkheid om af te halen. Ook de bezorging van maaltijden mag doorgaan.

176 Blijven de nieuwe coronamaatregelen 'slechts' drie weken?

Hoe gaat het demissionaire kabinet ongevaccineerden financieel ondersteunen wanneer op de werkvloer het 2G-beleid gaat gelden en een werkgever daar consequenties aan verbindt?

"Ik vind deze beslissing absoluut verdedigbaar", zei Rutte over de mogelijkheid voor werkgevers om hun personeel naar een coronatoegangsbewijs te vragen. Werkgevers en werknemers moeten het volgens hem zelf eens worden over in hoeverre de maatregel straks ook gebruikt wordt.

Het is volgens Rutte niet de bedoeling dat werknemers die geen QR-code kunnen of willen tonen automatisch op non-actief worden gesteld. Volgens de premier is het daarom onwaarschijnlijk dat er financiële gevolgen zullen zijn voor ongevaccineerde werknemers bij een 2G-beleid.

Hoe zit het met hotels en hun gasten? Mag een hotel 's avonds na 20.00 uur nog eten serveren aan de gasten van het hotel?

In het restaurant van het hotel mag na 20.00 uur geen eten meer worden geserveerd. Wel zou er nog eten kunnen worden bezorgd op de kamer.

Hoe zit het met bruiloften? Volgende week ga ik trouwen, ik zou graag willen weten wat ik moet doen, zodat het door kan gaan.

Voor bruiloften geldt geen maximumaantal bezoekers. Voor het huwelijksfeest en de receptie gelden in principe de regels voor evenementen. Dat houdt onder andere in dat iedereen vanaf dertien jaar een coronapas moet laten zien. Besluit je om je bruidsfeest te vieren in een restaurant, op het terras of in een zaal, dan gelden de regels voor de horeca.

Waar vallen poppodia onder?

Voor concertzalen geldt net als voor theaters en bioscopen dat ze niet gebonden zijn aan de verplichte eindtijd van 18.00 uur. Wel geldt er een maximale groepsgrootte van 1.250 personen en is een vaste zitplaats verplicht.

We wilden met een vriendengroep volgende week een weekendje weg. Mag dat doorgaan? En wat gebeurt er met kleine groepsaccommodaties voor bijvoorbeeld een familieweekend? Mag dit nog als je gevaccineerd en getest bent?

Het is technisch gezien niet verboden, maar het kabinet adviseert om niet meer dan vier personen per dag te ontvangen. Een vriendengroep van meer dan vier personen die een weekend samenkomt in dezelfde accommodatie zou daarmee tegen het advies ingaan. Het kabinet maakt hierbij geen uitzonderingen voor mensen die gevaccineerd of getest zijn. Vooralsnog is het aan de accommodaties zelf om te besluiten of ze de gasten alsnog willen ontvangen, of dat ze besluiten om reserveringen te annuleren.

Blijven sportscholen wel open in de avond?

Voor sportscholen zijn vrijdag geen aanscherpingen aangekondigd. Wel blijven daar de coronatoegangsbewijzen verplicht.