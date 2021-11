In de omgeving van de Turfmarkt in Den Haag, waar het volgens de politie lang onrustig was, is de rust weergekeerd. De groep onruststokers, die eerder op de avond onder meer straatstenen en vuurwerk naar de politie gooiden, is in groepjes uit elkaar gevallen. Ook de rest van de demonstranten is inmiddels weg. Er zijn in ieder geval vijf mensen aangehouden.

De verdachten werden aangehouden voor onder meer het bezit van vuurwerk, het gooien van vuurwerk of het niet voldoen aan het bevel te vertrekken, meldt een politiewoordvoerder.

Circa tweehonderd actievoerders verzamelden zich eerder op de vrijdagavond ter hoogte van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in een poging de coronapersconferentie daar met lawaai te verstoren. Korte tijd later ging het in de buurt van het Centraal Station van Den Haag mis, in het verlengde van de Turfmarkt, en werd de politie bekogeld.

De gemeente meldde vervolgens op Twitter dat een korte, onaangekondigde demonstratie plaatsvond bij de Zwarteweg en Turfmarkt, die door de burgemeester is ontbonden. De politie riep even voordat het waterkanon werd ingezet op dat mensen op last van de burgemeester moesten vertrekken.

De actievoerders hielden, net als tijdens eerdere coronapersconferenties, een lawaaiprotest in de omgeving van het ministerie. Op die manier willen ze de bekendmaking van nieuwe coronamaatregelen door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verstoren. Vanwege de ongeregeldheden mochten de bij de persconferentie aanwezige journalisten niet direct na afloop vertrekken.