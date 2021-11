In de omgeving van de Turfmarkt in Den Haag, waar het volgens de politie onrustig is, is de politie vrijdagavond bekogeld met stenen tijdens een lawaaidemonstratie. Tientallen straatklinkers liggen verspreid over de straat. De Politie heeft een waterkanon ingezet om de overgebleven demonstranten te verwijderen. Op het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt vindt de coronapersconferentie plaats.

Ongeveer tweehonderd demonstranten tegen het coronabeleid hebben zich verzameld ter hoogte van het gebouw.

De actievoerders houden, net als tijdens eerdere coronapersconferenties, een lawaaiprotest in de omgeving van het ministerie. Op die manier willen ze de bekendmaking van nieuwe coronamaatregelen door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verstoren.

Ze zetten onder meer sirenes en fluitjes in, er wordt zwaar vuurwerk afgestoken en er worden rookbommen gegooid. Er zijn inmiddels meerdere mensen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk.