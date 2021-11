Het mbo, hbo en de universiteiten blijven geopend voor onderwijs, heeft demissionair minister Mark Rutte vrijdagavond laten weten op de coronapersconferentie. Wel geldt er een maximale groepsgrootte van 75 personen.

Het gaat om een maximumaantal mensen per zelfstandige ruimte, exclusief personeel. Er geldt een uitzondering voor ruimtes die gebruikt worden voor tentamens en examens.

Studenten hoeven dus niet terug naar thuisonderwijs.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat een coronapas vooralsnog niet verplicht wordt in het hoger onderwijs, maar dat het wel mogelijk moet worden om het coronatoegangsbewijs in te zetten. Dat zou alleen aan de orde zijn als de situatie zodanig verslechtert dat online thuisonderwijs de enige andere optie is. Wanneer dit precies het geval is, is niet duidelijk.

Het hoger onderwijs reageert begripvol op de nieuwe coronabeperkingen die zaterdag ingaan. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: "Dat we in het hbo fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel. Niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat."

Ook voorzitter van de Algemene Onderwijsbond Tamar van Gelder is opgelucht voor de studenten dat het onderwijs fysiek mogelijk blijft: "Het online lesgeven tijdens de eerste lockdown bleek een heel beperkt alternatief. Dat heeft gezorgd voor achterstanden en voor grote zorgen over onze leerlingen en studenten."