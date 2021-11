Een verslaggever van Het Financiële Dagblad vraagt hoe het 2G-beleid en 3G-beleid naast elkaar moeten werken. Zo moet duidelijk worden wie getest is en wie gevaccineerd of hersteld is. De verslaggever maakt zich zorgen over de privacy van Nederlanders.



Volgens De Jonge wordt in principe op dezelfde manier gecontroleerd. "Het groene vinkje dat ondernemers zien, geeft weer of je gevaccineerd, genezen of getest bent." Het is vervolgens aan de ondernemer of hij alle drie de opties accepteert of alleen het vaccinatie- of herstelbewijs. "Die keuze laten we écht bij de ondernemer zelf. We verplichten 2G niet."