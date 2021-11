Het demissionaire kabinet zet voorbereidingen in gang om de 2G-maatregel in te voeren. Een negatieve test is dan niet meer geldig als coronatoegangsbewijs: voor toegang tot bijvoorbeeld de horeca of sportschool moet een Nederlander genezen van COVID-19 of volledig gevaccineerd zijn. De Tweede Kamer moet hier wel mee instemmen.

Als de 2G-maatregel voldoende draagvlak krijgt, kunnen ondernemers zelf bepalen of ze de 2G-maatregel invoeren of dat ze het houden bij de 3G-controle zoals die nu al geldt. Die keuzevrijheid is met name bedoeld voor de horeca, en heeft wel gevolgen voor de overige spelregels.

Als een café of restaurant ervoor kiest alleen gevaccineerde of herstelde mensen toe te laten, gelden verder geen beperkingen. Wanneer ook mensen met een negatieve testuitslag welkom zijn, moet iedereen in de zaak op een vaste plek zitten. Wetgeving op dit vlak is nog in voorbereiding, zegt demissionair premier Mark Rutte.

Als het 2G-beleid wordt ingevoerd, kunnen alleen mensen die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn of van de ziekte hersteld zijn een coronatoegangsbewijs krijgen. Een negatieve coronatest is dan niet meer genoeg om ergens naar binnen te mogen. 2G staat voor gevaccineerd of genezen. In dat laatste geval krijg je een herstelbewijs. De geldigheid van een uitgegeven herstelbewijs is onlangs verlengd van 180 naar 365 dagen.

De maatregel maakt het leven voor ongevaccineerden een stuk lastiger. Hij kan echter wel andere ingrijpende maatregelen voorkomen, zoals een volledige sluiting van de horeca, theaters en evenementen.