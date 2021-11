Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben vrijdag een reeks aan maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen af te remmen. Deze regels gelden vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur en duren in ieder geval tot zaterdag 4 december. De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Hieronder het overzicht.

Volg het nieuws rond het coronavirus op de voet Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Horecagelegenheden en winkels om 20.00 uur dicht

Horecagelegenheden en winkels zoals supermarkten en drogisterijen krijgen met een vervroegde sluitingstijd van 20.00 uur te maken. Niet-essentiële winkels als kledingzaken en locaties waar contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapsalons, blijven open tot 18.00 uur.

In de horeca wordt bovendien een vaste zitplaats verplicht. Een coronatoegangsbewijs was al een vereiste.

Evenementen kunnen weliswaar plaatsvinden, maar alleen tot 18.00 uur en met een maximum van 1.250 personen per zaal. Een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats zijn verplicht. Kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen ontspringen de dans: voor deze plekken geldt de verplichte sluitingstijd niet.

Sportwedstrijden zijn toegestaan, maar publiek is niet welkom.

Nieuwe steunpakketten voor getroffen ondernemers komen er op de kortst mogelijke termijn, maakte Rutte bekend. Hoe die steun er precies uit komt te zien en hoeveel extra geld ervoor beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

Coronapas mogelijk verplicht op werkvloer

Het aantal plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet tonen, wordt uitgebreid "naar andere sectoren". Daarvoor worden juridische voorbereidingen getroffen. In de tussentijd gaat het demissionaire kabinet bekijken of de coronapas ook verplicht kan worden op de werkvloer. Het kabinet wil ook kijken naar de inzet van een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs, aldus De Jonge.

Het coronatoegangsbewijs wordt ook verplicht in niet-essentiële winkels en bij niet-essentiële dienstverlening. In de supermarkt is het coronatoegangsbewijs dus niet verplicht.

Het coronatoegangsbewijs was al verplicht in de horeca, in casino's, bij bepaalde evenementen en bij cultuurlocaties als theaters of bioscopen. Daar kwamen eerder deze maand doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij. Ook buiten op terrassen van horecagelegenheden moet voortaan een QR-code worden getoond.

Daarnaast werkt het kabinet aan de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G. Daar zal het parlement eerst mee moeten instemmen voordat het beleid in werking kan treden. Het 2G-beleid zou betekenen dat een negatieve coronatest geen toegang meer geeft tot bijvoorbeeld horeca, theaters en evenementen.

Alle extra maatregelen die zaterdag om 18.00 uur ingaan (zoals het eerder sluiten van de horeca en winkels en een streep door publiek bij sportwedstrijden), zijn nog niet behandeld in de Tweede Kamer. De verwachting is echter dat een meerderheid dit pakket dinsdagmiddag zal steunen.

Voor de uitbreiding van de coronapas en het invoeren van het 2G-beleid is daarnaast nog apart toestemming nodig van de Kamer.

123 OMT adviseert 2G-regel: wat is het en waar komt het vandaan?

Advies: Werk zoveel mogelijk thuis, ontvang zo min mogelijk gasten

Het advies om de helft van de tijd thuis te werken wordt gewijzigd naar 'werk thuis, tenzij het echt niet anders kan'. In september werd het thuiswerkadvies nog versoepeld. Daarnaast worden mensen gevraagd om thuis niet meer dan vier personen per dag te ontvangen.

In het geval van een besmetting bij een huisgenoot moeten ook alle andere huisgenoten in quarantaine, ook als deze huisgenoten gevaccineerd zijn.

Maximale groepsgrootte voor mbo, hbo en wo

Voor het mbo, het hbo en de universiteiten geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte. Voor de ruimten die gebruikt worden voor tentamens en examens geldt dit niet.

De basisregels blijven, inclusief 1,5 meter afstand

De anderhalvemeterregel geldt vanaf zaterdag 18.00 uur weer. Waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een mondkapjesplicht.

Wie coronaklachten heeft, moet zich laten testen, ook wie al gevaccineerd is tegen COVID-19. Bij een positieve test moet je thuisblijven en contact met anderen vermijden.

Het wordt nog altijd afgeraden om handen te schudden. Hoest en nies in je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimten.

Ziekenhuispersoneel krijgt vanaf volgende week al een boosterprik

De zogeheten boostercampagne wordt versneld. Ouderen, inwoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct patiëntencontact kunnen vanaf volgende week vrijdag een boosterprik tegen COVID-19 krijgen, maakte De Jonge vrijdagmiddag al bekend. Eerder mikte het kabinet op begin december.

Ouderen die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen, kunnen daar vanaf 19 november terecht. De eerste uitnodigingen zullen vanaf de achttiende op de mat vallen bij tachtigplussers. Deze groep mag ook hun partner meenemen voor een prik, mits die minimaal zestig jaar oud is.

Op 23 november wordt begonnen met het prikken van volwassenen in zorginstellingen. Eind december worden de grofweg vier miljoen zestigplussers uitgenodigd voor een prik. Daarna zijn de zestigminners aan de beurt. De Jonge denkt dat het een aantal maanden duurt voordat iedereen die het wil een boosterprik heeft gehad. De GGD moet de operatie uitvoeren naast de al bestaande werkzaamheden van de dienst.

Iedereen kan op den duur een boosterprik krijgen, zei De Jonge vrijdag na de ministerraad.