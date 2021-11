Nederlandse ziekenhuizen hebben in het afgelopen etmaal nog eens 259 coronapatiënten opgenomen. Dat is de grootste toename sinds 15 mei. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) worden nu 1.755 covidpatiënten in het ziekenhuis behandeld. Omdat er ook mensen naar huis konden, steeg het aantal opgenomen coronapatiënten per saldo met 56.

Voor het eerst in maanden liggen er meer dan 1.400 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en meer dan 350 op de intensive care. De verpleegafdelingen namen 225 coronapatiënten op en de ic's 34. In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS gemiddeld 218 opnames per dag, het hoogste gemiddelde sinds 16 mei. Het gemiddelde is nu voor de 31e dag op rij gestegen.

Ziekenhuizen luidden eerder al de noodklok, omdat het aantal opgenomen coronapatiënten opliep. In Limburg spraken ziekenhuisbestuurders dinsdag van een zorginfarct, waarbij de reguliere zorg in het gedrang komt door de coronazorg.

Donderdag werd bekend dat er een recordaantal positieve tests binnen een etmaal was afgenomen. Het ging om 16.364 positieve tests.