Gemeenten mogen dit weekend als zij willen hun Sinterklaasintocht laten doorgaan. Dat heeft het demissionaire kabinet vrijdag bekendgemaakt. Ondanks de nieuwe coronarestricties mag de goedheiligman worden opgewacht door kinderen en hun ouders, als de burgemeester daarmee akkoord gaat.

Er ontstond de afgelopen week in aanloop naar de persconferentie verwarring over de vraag of de intochten van Sinterklaas wel of niet gewenst waren, in het licht van de snel stijgende coronabesmettingen.

Het Veiligheidsberaad van burgemeesters had vrijdagochtend overleg over het probleem, maar wilde afloop niets zeggen. Zij stelden de persconferentie te willen afwachten.

Sommige gemeenten besloten uit voorzorg zelf al af te zien van Sinterklaasintocht. Onder anderen Utrecht en Roermond maakten al bekend de ceremonie zondag af te gelasten vanwege de stijgende coronacijfers. In andere steden stelt de organisatie dat het publiek tijdens de intocht voldoende afstand van elkaar kan houden

In sommige comités ontspoorde discussie

Soms leidde de discussie ook tot ruzie in het comité. In Tilburg trad de voorzitter van het comité, een longarts, af omdat zijn commissie en de gemeente de intocht wel door willen laten gaan.

Andere gemeenten, zoals Volendam, lieten al van tevoren weten dat de intocht gewoon te willen laten doorgaan. De meeste steden lieten van tevoren weten de persconferentie van het demissionaire kabinet te willen afwachten. “We gaan ervan uit dat de intocht zaterdag kan doorgaan zoals gepland, maar we hebben wel een alternatief scenario achter de hand", liet bijvoorbeeld Peter Boelhouwer van Sinterklaas in Den Haag weten.

De meeste steden wachtten kabinet af

In Amsterdam is de opbouw voor de intocht zondag al begonnen, zegt Edgar Peer, voorzitter van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam. Wel houdt hij er ook rekening mee dat het feest alsnog niet kan doorgaan. Die beslissing laat de stichting aan de bevoegde instanties. "Het is heel spannend. We hebben bijna elk uur contact met de gemeente." Peer zegt dat er alles aan is gedaan om de intocht zo coronaproof mogelijk te maken.

De organisatie van de intocht in Rotterdam heeft er nog vertrouwen in dat een mogelijke lockdown niet direct gevolgen heeft voor het evenement in de Maasstad. "We verwachten niet dat de lockdown meteen zal ingaan."

Wel is woensdag besloten voor de aankomst van de Sint op het Willemsplein een coronacheck in te voeren. Rond de haven is plek voor 5000 mensen, maar een woordvoerder verwacht niet dat er zoveel zullen komen. Voor een plek langs de route is geen QR-code nodig.