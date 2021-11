In Suriname kunnen vanaf vrijdag ook veertigplussers een boostervaccinatie krijgen. Net als in veel andere landen was de boosterprik tot nu toe alleen bedoeld voor zestigplussers. De verruiming van de groep mensen die een derde prik mag halen is onderdeel van de versnelde vaccinatiecampagne in Suriname.

"We hebben gelukkig de luxe dat we meer dan genoeg vaccins hebben. Helaas hebben we zelfs een partij van 9500 doses weg moeten gooien omdat ze over de datum zijn", zei Javier Asin, coördinator van het Nationaal Coördinatie Team COVID-19, donderdag op de wekelijkse persconferentie.

Ondank de overvloed aan vaccins kruipt de vaccinatiegraad maar zeer mondjesmaat omhoog. Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 42 procent van de Surinamers volledig gevaccineerd is.

In Nederland kunnen ouderen vanaf 80 jaar en zorgmedewerkers naar verwachting in december hun derde vaccinatie krijgen. In januari zou dan worden begonnen met de groep van 60 tot 80 jaar.

Aantal besmettingen in Suriname daalt snel

Het aantal besmettingen in Suriname is de laatste weken fors gedaald. Dit betekent dat er in de ziekenhuizen weer iets meer ruimte voor de reguliere zorg komt.

Donderdag werd bekend dat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid besmet is met het coronavirus. Hij is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen.