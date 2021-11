De bereidheid tot vaccinatie tegen COVID-19 is in Oostenrijk de afgelopen weken flink toegenomen. De autoriteiten van het land voeren de druk op ongevaccineerden flink op en kondigden donderdag zelfs een mogelijke lockdown voor mensen die niet zijn gevaccineerd aan. Nederland overweegt soortgelijke maatregelen.

Uit overheidsdata blijkt dat 420.000 Oostenrijkers zich lieten vaccineren in de tien dagen nadat de autoriteiten hadden aangekondigd dat een vaccinatie, herstelbewijs of negatieve test noodzakelijk is om op het werk te verschijnen.

In de tien dagen voorafgaand aan die beslissing lieten slechts 157.000 inwoners van het land zich vaccineren. Het gaat om mensen die een eerste, tweede of derde prik kwamen halen.

De Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg zei deze week dat "de winter en de Kerst ongemakkelijk zullen zijn voor de ongevaccineerden".

Oostenrijkse kanselier: Vaccinatiegraad is beschamend laag

Schallenberg noemde de vaccinatiegraad van 65 procent in zijn land "beschamend laag". Oostenrijk bevindt zich onder het Europese gemiddelde van 67 procent.

Sinds maandag zijn verschillende restaurants en winkels in delen van Oostenrijk niet meer toegankelijk voor ongevaccineerden.