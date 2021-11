Curaçao heeft donderdag bekendgemaakt dat vanaf 15 november Nederland weer staat ingedeeld bij landen met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlandse vakantiegangers bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test moeten tonen die niet ouder mag zijn dan 48 uur.

Daarnaast moeten bezoekers drie dagen na aankomst een antigeentest laten afnemen. Dat geldt zowel voor mensen die gevaccineerd zijn als voor ongevaccineerden. De maatregel is een gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Twee maanden geleden plaatste het eiland Nederland nog op de lijst van landen met een hoog risico.

Op Curaçao zelf is het aantal besmettingen relatief laag. Er zijn momenteel negentig personen besmet, op een bevolking van ruim 150.000 personen. Negen coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie drie op de intensive care.

Op het eiland geldt nog wel een avondklok tussen 1.00 uur en 4.30 uur. Het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte wordt gestimuleerd en is in veel winkels verplicht. Evenementen zijn wel toegestaan, maar zodra er meer dan honderd mensen bijeenkomen moeten alle bezoekers een QR-code kunnen tonen.