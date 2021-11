Het demissionaire kabinet is van plan strengere maatregelen in te voeren om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Daarbij zouden horecagelegenheden en winkels de deuren waarschijnlijk om 19.00 uur al moeten sluiten, melden bronnen donderdagavond aan RTL Nieuws en De Telegraaf. Voor de langere termijn zou het kabinet werken aan de 2G-maatregel. Vanavond om 19.00 uur is er weer een coronapersconferentie.

Verder gaat het kabinet waarschijnlijk verzoeken om thuis niet meer dan vier mensen uit te nodigen en om zoveel mogelijk thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Daarnaast zal de coronapas straks ook nodig zijn bij dierentuinen en pretparken, zo is de verwachting. Volgens de NOS en het AD zullen er de komende weken ook geen supporters welkom zijn in de Nederlandse stadions.

Volgens de NOS en RTL Nieuws gaat het om een periode van drie weken, met ingang van zaterdag 19.00 uur.

Dit worden (waarschijnlijk) de belangrijkste maatregelen: Horecagelegenheden en winkels om 19.00 uur dicht

Thuis niet meer dan vier personen op bezoek

Zoveel mogelijk thuiswerken

QR-code nodig voor bezoek aan dierentuinen en pretparken

Geen supporters bij sportwedstrijden

Het OMT had het kabinet geadviseerd om de 2G-maatregel in te voeren. Hiermee geeft een negatieve coronatest straks geen toegang meer tot bijvoorbeeld de horeca, theaters en evenementen. Daarbovenop zou het kabinet overwegen om extra beperkingen in te voeren voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

2G moet mensen ertoe aansporen om prik te halen

De experts in het OMT hopen dat deze maatregelen ervoor gaan zorgen dat ongevaccineerden alsnog een prik halen. Enkele aanscherpingen in het geval dat de besmettingscijfers niet dalen, zoals het 2G-beleid en eerdere sluiting van de horeca, werden vorige week al geopperd door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Een herinvoering van de avondklok is niet aan de orde, meldt een ingewijde aan het AD.

De beperkte openingstijden van winkels en horeca zullen waarschijnlijk enkele weken gelden. In de tussentijd gaat het kabinet bekijken of de coronapas ook verplicht kan worden voor niet-essentiële winkels, de werkvloer en het hoger onderwijs. Dit kan nu nog niet omdat daar een wetswijziging voor nodig is.

Kabinetsoverleg duurde langer dan gebruikelijk

Volgens ingewijden moet vrijdag tijdens een coronaoverleg met de volledige ministersploeg nog veel worden uitgewerkt. Daarna moet er een formeel besluit worden genomen.

Het kabinetsoverleg duurde langer dan gebruikelijk, doordat de betrokken ministers het donderdagmiddag na uren overleg niet eens konden worden over de te nemen stappen. Het overleg werd in de avond hervat. Toen werden ze bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Donderdag lekte al uit dat het kabinet werkt aan een pakket voor de korte termijn en een pakket voor de langere termijn. Diezelfde dag werd ook bekend dat in het afgelopen etmaal een recordaantal positieve tests was geregistreerd: meer dan zestienduizend mensen testten positief op het coronavirus.