Het kabinet is er na het Catshuisoverleg nog niet helemaal uit wat het moet doen met de coronaregels. Volgens ingewijden moet vrijdag tijdens een coronaoverleg met de volledige ministersploeg nog veel worden uitgewerkt.

Het kabinetsoverleg duurde langer dan gebruikelijk, aangezien de betrokken ministers het donderdagmiddag ook al niet eens konden worden over de te nemen stappen. Het overleg werd in de avond hervat.

De discussie op het Catshuis verliep volgens ingewijden eerder op de dag moeizaam. Een betrokkene sprak van "enorme verdeeldheid". Er zijn flinke zorgen over het draagvlak voor nieuwe maatregelen en hoeveel nog kan worden gevraagd van mensen die zich hebben laten vaccineren. Gevaccineerden zijn verhoudingsgewijs voor slechts een klein deel van de ziekenhuisopnames verantwoordelijk.

Vanwege het grote aantal nieuwe besmettingen is het inmiddels erg moeilijk vast te stellen waar mensen zijn aangestoken. Dat maakt het ook moeilijker om nieuwe maatregelen te onderbouwen.

Ingewijden zeggen dat er een pakket maatregelen komt voor de korte termijn en een pakket voor de langere termijn.

Vanwege het extra lange kabinetsoverleg moest het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter van een veiligheidsregio zijn naar vrijdagochtend worden verplaatst.

Vervroegde horecasluiting ligt voor de hand

De vraag is wat voor maatregelen het kabinet op korte termijn kan nemen. Het verplichten van 1,5 meter afstand kan bijvoorbeeld niet van de ene op de andere dag, omdat hier een wetswijziging voor nodig is. Hetzelfde geldt voor de toepassing van het coronatoegangsbewijs op meer plekken dan nu het geval is.

Dan blijven maatregelen over als een vroegere sluiting van de horeca, placering of het sluiten van bepaalde sectoren. Het onderwijs lijkt volgens ingewijden vooralsnog buiten schot te blijven.

Donderdagmiddag werd bekend dat in het afgelopen etmaal een recordaantal positieve tests is geregistreerd: meer dan zestienduizend mensen zijn positief getest.