Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft opnieuw twee middelen voor het behandelen van coronapatiënten goedgekeurd. Het gaat in de eerste plaats om Ronapreve voor mensen vanaf twaalf jaar die een grotere kans op een ernstig verloop van de ziekte hebben, maar geen extra zuurstof nodig hebben.

Ronapreve kan ook preventief worden gebruikt. Het middel wordt in Nederland al toegediend. Patiënten moesten daar toestemming voor geven, omdat het medicijn nog niet was goedgekeurd.

Ook Regkirona is goedgekeurd voor het behandelen van volwassenen covidpatiënten. Het gaat dan eveneens om mensen die geen extra zuurstof nodig hebben, maar wel een verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop hebben.

De Europese Commissie is erg blij met de medicijnen. "Nu het aantal corona-infecties in bijna alle lidstaten toeneemt, is het geruststellend om te zien dat er veel veelbelovende behandelingen in ontwikkeling zijn", aldus EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). "Vandaag zetten we een belangrijke stap in de richting van ons doel om tegen het einde van het jaar tot vijf nieuwe behandelingen in de EU goed te keuren."

Eerder werd onder meer het middel remdesivir goedgekeurd.