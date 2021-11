Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het demissionaire kabinet om twee weken "lockdownachtige maatregelen" in te zetten. Vervolgens zou het kabinet er goed aan doen de zogeheten 2G-regel in te voeren, zo melden ingewijden donderdag aan meerdere media, waaronder de NOS.

Het 2G-beleid betekent dat alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen of hersteld zijn van COVID-19 een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen.

Wat het OMT betreft moeten onder meer de bioscopen en theaters gedurende twee weken dicht. Ook zouden evenementen geschrapt moeten worden. Het OMT adviseert daarnaast om de horeca eerder te sluiten en de maximale groepsgrootte aan te passen. Scholen mogen wel openblijven.

Mocht het kabinet niet voor de korte lockdown kiezen, dan zijn volgens het OMT andere langdurige maatregelen nodig. Daarbij zou onder meer het advies om 1,5 meter afstand te houden tot anderen veranderen in een verplichting.

Het is aan het kabinet om de adviezen van het OMT wel of niet over te nemen en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Kabinet maakt nieuwe maatregelen vrijdag bekend

De betrokken bewindspersonen worden donderdag bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel, die het advies van het OMT zal toelichten. De experts van het OMT vergaderden woensdag.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zinspeelden vorige week al op verdere beperkingen, waaronder een bredere invoering van het coronatoegangsbewijs. De QR-code zou dan nodig worden voor toegang tot bijvoorbeeld niet-essentiële winkels.

Op de persconferentie van vorige week werd ook gesproken over de mogelijkheid om de coronapas in te voeren op de werkvloer, zonder dat het een verplichting vanuit de overheid zou zijn. Tegen dit idee is echter veel weerstand in de Tweede Kamer.

Deze week testten dagelijks gemiddeld zo'n 11.500 mensen positief op het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is opgelopen. Door de grote aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen moeten operaties en behandelingen van andere patiënten wederom worden uitgesteld.