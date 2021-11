Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 12.713 positieve coronatests geregistreerd. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen met nog meer nieuwe gevallen geweest. Het RIVM meldde vorig jaar op 20 december (12.997) en op 17 december (12.778) meer besmettingen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 80.292 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 11.470 per dag. Er zijn maar twee dagen geweest waarop het weektotaal nog hoger lag. Dit was eveneens in december vorig jaar.

Aantal positieve tests per dag

Mogelijk komen er vrijdag nieuwe maatregelen aan

Woensdag komen de corona-experts van het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar om te overleggen over mogelijk nieuwe maatregelen. Het OMT brengt daarna advies uit aan het demissionaire kabinet. Vaak wordt advies opgevolgd, maar zeker niet altijd of volledig.

Vrijdag geeft het kabinet onder aanvoering van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoogstwaarschijnlijk weer een persconferentie over het coronabeleid. Het zou goed kunnen dat er weer nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Deze zijn pas definitief na goedkeuring van de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft de Gezondheidsraad woensdag met spoed gevraagd of Nederlanders die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin een boostershot nodig hebben. Volgens het RIVM zou een boosterprik helpen tegen de corona-infecties, al is het nog onbekend in welke mate.

Zaterdag gingen aangescherpte maatregelen in, zoals de coronapas die op doorstroomlocaties, terrassen en binnensportlocaties verplicht werd. Ook kwam het mondkapje weer terug in de winkels. Daarnaast moeten mensen met of bij een contactberoep, zoals de kapper, weer een mondkapje dragen.

Ziekenhuizen kunnen nieuwe toestroom van patiënten nauwelijks aan

De druk op de ziekenhuizen loopt inmiddels op. Hoewel het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen het afgelopen etmaal gelijk is gebleven, nam het aantal ic-patiënten toe met 8 tot 327. Dat is het grootste aantal sinds begin juni.

Door de grote aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen moeten andere operaties en behandelingen wederom worden uitgesteld. In sommige regio's is het zo druk dat patiënten ook niet meer gemakkelijk naar een nabijgelegen ziekenhuis te brengen. In Limburg kondigden meerdere ziekenhuizen vorige week een opnamestop aan.