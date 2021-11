Het demissionaire kabinet heeft de Gezondheidsraad met spoed gevraagd of Nederlanders die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin een boostershot nodig hebben. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelt dat "de laatste onderzoeksresultaten" laten zien dat de bescherming door het Janssen-vaccin terug lijkt te lopen. Hij hoopt dat het advies volgende week klaar is.

Momenteel komen alleen zestigplussers in aanmerking voor een zogeheten boostershot. Volgens de huidige planning worden in december de eerste prikken gezet, bij zorgmedewerkers en tachtigplussers. Daarbij worden de oudste groepen eerst gevaccineerd. Overige Nederlanders kunnen volgend jaar - na de groepen met prioriteit - een boosterprik aanvragen.

De Jonge wijst erop dat leeftijd volgens de Gezondheidsraad de belangrijkste indicator is voor het toedienen van een boostershot. Hij wil nu weten of de mensen die met het middel van Janssen gevaccineerd zijn aan die groep toegevoegd moeten worden.

In Nederland staat één prik met het Janssen-vaccin gelijk aan twee prikken met het vaccin van Moderna, Pfizer of AstraZeneca. Dat is per 3 januari niet meer het geval in Oostenrijk: reizigers met één Janssen-prik komen in dat land dan niet meer in aanmerking voor een coronapas.

De Jonge liet weten tegen die aanvullende eis voor vaccinaties te zijn. De Nederlandse overheid gaat dan ook proberen om via de diplomatieke weg de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen.

Een boosterprik is een extra vaccinatie tegen COVID-19. Het boostershot komt boven op eerdere vaccinaties en versterkt de werking daarvan. De extra prikken worden vooralsnog alleen gezet met het Pfizer- of Moderna-vaccin.