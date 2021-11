Brancheorganisaties van verpleeghuizen en ouderencentra zien niets in een eventuele verplichte coronapas om het snelstijgende aantal besmettingen in zulke instellingen te stoppen. Ook andere landelijke maatregelen - zoals bezoekbeperkingen - zijn niet gewenst. Dat laten ActiZ-bestuurslid Conny Helder en Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot in een reactie weten aan NU.nl.

Een verplicht coronatoegangsbewijs is volgens Helder onuitvoerbaar. "Er komen heel veel mensen op bezoek. Wij vragen hen om een mondkapje te dragen, te zorgen voor handhygiëne en voldoende afstand te houden."

Ook De Groot twijfelt over de bijdrage van een coronatoegangsbewijs en valt over de eisen die daarmee gesteld zouden worden aan familieleden. Ze vergelijkt de situatie met een kopje koffie doen bij de buren. "Het zou heel ingrijpend zijn om dan een coronatoegangsbewijs te vragen, zeker vlak voor de feestdagen."

Beide zorgbestuurders hameren op de naleving van de basismaatregelen, die ook volgens het Outbreak Management Team (OMT) de meeste besmettingen in de zorg zouden moeten voorkomen. "Het bredere publiek moet meer begrip hebben voor die regels. Die regels werken het beste. Wij kunnen ze alleen invoeren en er goed op letten met elkaar", aldus Helder.

Hoe het aantal besmettingen dan toch zo snel oploopt? Volgens De Groot en Helder komt dat simpelweg omdat het verpleeghuis onderdeel is van de maatschappij. "Als het virus daar meer besmettingen maakt, gebeurt dat ook in verpleeghuizen. Het virus wordt immers binnengelopen door bezoek of personeel."

Aantal besmettingen verdrievoudigd

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen dat iedere week herleid kan worden naar verpleeghuizen in enkele weken meer dan verdrievoudigd is, naar bijna 800 per week. Het aantal 'besmette' verpleeghuizen is de afgelopen weken met ruim 21 procent gestegen naar 528.

Ook worden in de laatste twee weken meer besmettingen in ouderencentra waargenomen dan in bijvoorbeeld de horeca, waar het kabinet vorige week de regels wél voor aanscherpte: daar is de coronapas nu ook op het terras nodig.

Het demissionaire kabinet vroeg het OMT eerder al of er actie genomen moet worden in verpleeghuizen. De OMT-experts weten (nog) niet hoeveel besmettingen ermee voorkomen zouden worden en benadrukken dat de maatregel 'een grote belasting' kan vormen voor families van bewoners.

Reactie RIVM-topvrouw Aura Timen op stijgende coronacijfers in de ouderenzorg: "De maatregelen in de ouderencentra worden al aangescherpt door het gebruik van mondmaskers. De belangrijkste maatregel die nu gaat komen, is de boostershot."

"Verpleeghuizen die melding maken van COVID-19-patiënten, vertonen wisselende beelden. Soms zie je binnen zo'n cluster dat niet alleen oudere mensen - die gevaccineerd zijn - ziek raken, maar ook mensen die niet-gevaccineerd zijn, onder wie bezoekers. Verpleeghuizen hebben als het goed is al heel veel ingericht om eventuele oplevingen te bestrijden."

Verpleeghuizen nemen zelf maatregelen met behulp van handreiking

Helder vindt dat nieuwe landelijke maatregelen niet nodig zijn. "We hebben na de eerste coronagolf aangegeven dat we dat niet meer willen en ik verwacht niet dat het nodig zal zijn", aldus Helder.

De ActiZ-topvrouw legt uit dat verpleeghuizen sinds ruim een jaar zelf verantwoordelijkheid hebben over het invoeren of versoepelen van maatregelen. Haar brancheorganisatie heeft een handreiking verspreid die de locaties ondersteunt om op tijd actie te ondernemen.

Verpleeghuizen worden onder meer geadviseerd om bijvoorbeeld cliënten in zogeheten verpleegisolatie te plaatsen. Dat kan uitgebreid worden naar hele afdelingen of woningen als het virus zich verspreidt. Wat met name verschilt per verpleeghuis, zijn opgelegde bezoekbeperkingen.



En De Groot benadrukt vooral: "Blijf thuis met klachten en laat je testen. Breng corona niet naar je oma."