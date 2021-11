Alle Belgen die dat willen krijgen de komende maanden een boosterprik tegen COVID-19. De ministers van Volksgezondheid hebben dat besloten na het advies van de Hoge Gezondheidsraad om een booster te geven aan wie ingeënt is met een vaccin van Janssen. Ze gaan met hun besluit dus nog een stapje verder, meldt nieuwszender VRT woensdag.

"We moeten ons voorbereiden om iedereen in 2022 een extra prik te geven", aldus Wouter Beke, de minister van Volksgezondheid van Vlaanderen. "Het virus is niet weg. Het is nog altijd aanwezig en besmettelijker. Vaccinaties helpen daartegen."

Volgende maand zijn inwoners van België die het Janssen-vaccin hebben gekregen al aan de beurt. Na verloop van tijd beschermt de voorgeschreven enkele dosis van dat vaccin niet meer genoeg tegen COVID-19, vindt de belangrijkste adviseur van de Belgische regering.

Ze krijgen een herhalingsprik van Pfizer of Moderna. Er worden al boosters gezet bij de 65-plussers en het zorgpersoneel.

In Nederland worden vanaf volgende maand de eerste boosterprikken gezet. Vanaf december worden ze aangeboden aan de ouderen, bij wie de bescherming van het vaccin sneller afneemt dan bij jongeren. Daarmee kan pas in december worden gestart omdat er eerst nog veel moet worden geregeld, zoals het versturen van uitnodigingen.

Nadat de ouderen een boosterprik hebben gehad, komen eventueel jongere groepen aan de beurt.