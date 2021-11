De burgemeesters in de vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben dinsdagavond verdere beperkingen opgelegd voor feesten in tenten en op pleinen. Dit soort festiviteiten, die met name rond de aftrap van het carnavalsseizoen georganiseerd worden, zijn voor een belangrijk deel per direct verboden.

Het verbod duurt tot maandag 15 november, maakte de Veiligheidsregio Limburg Noord dinsdagavond bekend. Op die manier wil de regio meer doen tegen het almaar uitdijende aantal coronabesmettingen. Eerder besloten de burgemeesters in deze regio al om alle grootschalige carnavalsevenementen zoals 'de elfde van de elfde' in Roermond te verbieden.

Wat nu aanvullend verboden is, zijn met name muzikale feesten in tenten of op pleinen waarbij de bezoekers geen vaste zitplaats hebben. Intochten van Sinterklaas mogen binnen de geldende regels rond de coronamaatregelen en na afstemming met de gemeente wel doorgaan. Dat geldt ook voor de sint-maartensoptochten.

De burgemeesters doen een dringende oproep aan de inwoners en ondernemers "hun verantwoordelijkheid te nemen om samen het aantal besmettingen terug te dringen en zo elkaar te beschermen". "Uiteindelijk verlichten we daarmee ook de druk op de zorg."

"Houd je aan de geldende maatregelen en gebruik ook vooral je gezond verstand", klinkt het. "Ben je in de horeca of in het dorpshuis, volg dan de basisadviezen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Zo wordt de kans op overdracht van het coronavirus verkleind en bescherm je jezelf én anderen. Laat je testen bij klachten, ook als je gevaccineerd bent, en blijf thuis."