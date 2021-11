Marokko beëindigt woensdag de avondklok die in maart vorig jaar was ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels daalt het aantal besmettingen na een piek in de zomer.

Marokko heeft meer vaccins tegen het coronavirus toegediend dan andere Afrikaanse landen: 24 miljoen van de 36 miljoen inwoners zijn ingeënt. Ook geldt een coronapas voor reizen en toegang tot openbare plaatsen.

Het Afrikaanse land heeft strenge coronamaatregelen genomen. Zo heeft Marokko vanwege de situatie in Nederland alle directe vluchten van en naar Nederland opgeschort. Ook zijn er geen vluchten naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

De avondklok was er al sinds het begin van de coronapandemie. Tussen 23.00 en 5.00 uur mocht niemand buiten zijn, alleen in buitengewone omstandigheden. Die restrictie is nu opgeheven, maar veel andere maatregelen zijn nog steeds van toepassing. Het mondkapje is verplicht in alle openbare ruimten en de coronapas is verplicht voor toegang tot bijna alles, van horeca en openbaar vervoer tot winkels.