De Nederlandse overheid is tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk gaat stellen voor vaccinaties, zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Nederland probeert via diplomatieke weg de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen.

De Jonge vindt dat elk land de adviezen van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) moet volgen. Vanaf 3 januari moeten mensen die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin een extra prik krijgen om als volledig gevaccineerd te worden gezien in Oostenrijk.

Daarnaast zijn in Oostenrijk vanaf 6 december vaccinatiebewijzen 270 dagen geldig nadat mensen hun tweede prik hebben gehad. Daarna is een boostershot nodig. Demissionair minister De Jonge vindt dat zolang het EMA boosterprikken niet algemeen aanraadt, landen daar geen eigen eisen voor moeten instellen.

Vrij verkeer van personen in EU

Volgens De Jonge "is het wel ingewikkeld" als elk land eigen regels gaat invoeren, omdat dit het vrije verkeer van personen in de Europese Unie kan schaden. Bovendien biedt Nederland momenteel geen extra prikken aan aan mensen die naar Oostenrijk willen en nu dus een extra of een andere vaccinatie willen krijgen.

Wenen besloot vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen over te stappen op een zogeheten 2G-model. Dat betekent dat mensen alleen toegang krijgen tot horeca en binnenlocaties zoals hotels en bioscopen als ze kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of hersteld van het coronavirus.

Die bedrijven moeten controleren of mensen zich aan de regels houden. Het beleid is sinds maandag van kracht, al geldt nog wel een overgangsperiode. Tot 6 december kunnen mensen ook nog volstaan met een negatieve PCR-test en een bewijs dat ze al een enkele dosis van een erkend coronavaccin hebben gehad.

Extra inenting nu alleen voor speciale groepen

Een extra coronaprik is iets anders dan een boosterprik. In het eerste geval gaat het om een tweede (in het geval van Janssen) of derde prik (in het geval van bijvoorbeeld Pfizer) omdat de eerste dosis of doses nog niet voldoende bescherming bood. In Nederland kunnen op dit moment mensen met een verzwakt immuunsysteem een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste prikken misschien niet genoeg antistoffen hebben aangemaakt.

Het boostershot is in principe bedoeld voor alle mensen, ook mensen bij wie de eerste prik(ken) hun werk goed hebben gedaan. De werking van de coronavaccins kan na verloop van tijd afnemen en een boosterprik kan helpen de afweer weer op peil te krijgen.