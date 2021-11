Vrijdag geeft het demissionair kabinet onder aanvoering van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hoogstwaarschijnlijk weer een persconferentie over het coronabeleid. Het zou goed kunnen dat er weer nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Wat gebeurt er allemaal in de aanloop naar die persconferentie?

Deze week is cruciaal voor mogelijk nieuwe maatregelen. Vorige week werd het coronabeleid al aangescherpt. Zo moet je op meer plekken je coronapas laten zien en een mondkapje dragen. Het effect van deze maatregelen is nu nog niet te meten. Toch gebruikt het kabinet de ziekenhuiscijfers van deze week en het gedrag van de Nederlanders als maatstaven voor mogelijk strengere maatregelen.

Als we kijken naar de cijfers van dit moment, dan lijkt het niet de goede kant op te gaan. Er waren fors meer ziekenhuis- en ic-opnames en ook het aantal besmettingen afgelopen week steeg met 45 procent naar 76.790 positieve tests. Dat is bijna een recordaantal.

Woensdag komen de corona-experts van het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar om te overleggen over mogelijk nieuwe maatregelen. Het OMT brengt daarna advies uit aan het kabinet. Vaak wordt advies opgevolgd, maar zeker niet altijd of volledig. Eerder gaven leden van het OMT al aan niets te zien in aparte maatregelen voor ongevaccineerden. Ook is het team geen voorstander van een coronapasverplichting voor zorgpersoneel en bezoekers van zorginstellingen. Wellicht brengen de cijfers van de laatste tijd het OMT op andere gedachten.

Een dag later is het bekende Catshuisoverleg, waarin het kabinet het OMT-advies bespreekt en overlegt welke coronamaatregelen wel of niet genomen zouden moeten worden. Deelnemers aan het overleg zijn in ieder geval Rutte, De Jonge, Ferd Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) en RIVM-topman Jaap van Dissel.

Vrijdag volgt dan het definitieve kabinetsbesluit over de mogelijk nieuwe coronamaatregelen. Vervolgens zal er dan ook hoogstwaarschijnlijk weer een persconferentie zijn, op het bekende tijdstip van 19.00 uur.

Als (áls) er op de persconferentie nieuwe maatregelen worden aangekondigd, zijn die pas definitief na goedkeuring van de Tweede Kamer. Het demissionaire kabinet kan niet zomaar nieuwe coronamaatregelen nemen en deze doorvoeren. Mochten er nieuwe restricties komen, dan dient de Kamer hiermee in te stemmen. Zo wilde het kabinet eerder ook een coronapasverplichting bij amateursporten in de buitenlucht. De Tweede Kamer stak daar toen echter een stokje voor. Met de rest van de vorige week dinsdag aangekondigde maatregelen ging het parlement wel akkoord.