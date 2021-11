De intensive cares in Duitsland kunnen momenteel geen Nederlandse coronapatiënten overnemen, zegt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Net als de Nederlandse ziekenhuizen is er in Duitsland sprake van grote uitstroom en een hoog ziekteverzuim onder personeel.

Dat de Duitse ic's niet als uitwijkmogelijkheid gebruikt kunnen worden, maakt het spreiden van coronapatiënten niet makkelijker.

In het deze maand geactualiseerde ic-opschalingsplan stond dat afspraken waren gemaakt met ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen om waar nodig coronapatiënten over te nemen. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) was dat nodig als de ic-capaciteit moest worden opgeschaald en reguliere zorg werd uitgesteld.

De LCPS-woordvoerder zegt dat patiënten nog steeds worden verspreid over het hele land, maar dat er regio's zijn waar de toestroom van coronapatiënten zo hoog is dat dit niet voldoende is. "Als het nodig is dan moeten we meer bedden vrijmaken en reguliere zorg afschalen."

Opstopping in doorstroom Limburgse ziekenhuizen

Limburgse ziekenhuizen sloegen eerder op de dag alarm dat ze geen nieuwe coronapatiënten meer kunnen opvangen.

Volgens het LCPS komt dat voor een deel doordat mensen die thuiszorg of verpleeghuiszorg nodig hebben daar niet terechtkunnen en dus in het ziekenhuis blijven liggen. "Daarnaast blijft de instroom ook erg hoog", aldus de woordvoerder.

De Limburgse verpleeg- verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen (VVT) kampen, net als in andere regio's, met een personeelstekort. Dat is opgelopen door de coronapandemie. "Daarnaast is Limburg een sterk vergrijsde provincie", legt de woordvoerder uit. "Dat zorgt voor een opstopping in de zorgketen."

'Ouders in huis nemen zou zeker helpen'

De kwetsbare ouderen verplaatsen naar een ziekenhuis elders in het land is geen optie, omdat ze te zwak zijn om te vervoeren. "In de eerste coronagolf zijn er ook mensen die hun ouders in huis hebben genomen, omdat er geen plek voor ze was in de VVT. Dat scheelt dan weer een bed. Het zou zeker helpen als mensen dat nu weer zouden doen."

De bestuurders van vijf Limburgse ziekenhuizen hebben dinsdag een brandbrief naar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gestuurd en daarin opgeroepen tot het sneller geven van de boosterprik aan zorgverleners en kwetsbare patiënten. Ook riepen ze op tot aanvullende coronamaatregelen.