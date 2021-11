Het RIVM denkt en verwacht dat boosterprikken effect gaan hebben op het gemak waarmee het coronavirus zich onder mensen kan verspreiden, zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag in gesprek met NU.nl. In welke mate dat gaat zijn, is nu nog niet te zeggen.

Volgens het hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is iedereen inmiddels "doordrongen van de urgentie van de boosterprik". Ze verwijst naar de stijgende coronacijfers, die over de hele linie te zien is. "Niet voor niets is er een boosterprik geadviseerd".

De laatste dagen riepen onder meer ouderenclubs en verpleeghuizen vanwege de toenemende cijfers op deze prikken zo snel mogelijk te zetten. De eerste ouderen krijgen vooralsnog in december een eerste prik toegediend. Het demissionaire kabinet liet eerder deze week al weten te kijken naar de mogelijkheden om dit proces te versnellen.

Ook Timen zegt dat de prikken zo snel mogelijk worden gezet als kan, maar dat er allerlei dingen geregeld moeten worden. "De logistiek is een beperkende factor."

Wat is een boosterprik? Een boosterprik is een extra prik, nog bovenop de eerdere coronavaccinaties.

Eerst krijgen de mensen die het grootste risico lopen ernstig ziek te worden een extra prik. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil uiteindelijk dat iedereen een boosterprik kan halen.

Effectiviteit van vaccins heel licht afgenomen, maar nog steeds erg goed

De vaccins die momenteel zijn gebruikt in Nederland werken volgens Timen nog steeds heel goed en hebben een "effectiviteit waar we alleen maar van konden dromen". De effectiviteit tegen ziekenhuisopname is de laatste maanden echter wel heel licht afgenomen. Zo beschermt een vaccin nu nog steeds 93 procent tegen ziekenhuisopname (dit was 94 procent) en 97 procent tegen ic-opname (dit was 98 procent).

Die effectiviteit geldt in mindere mate voor ouderen, voegt Timen toe. "Bij mensen boven de zeventig zie je dat de effectiviteit iets minder hoog is dan bij jongeren. Vandaar de booster." De extra prik is volgens Timen vooral uit voorzorg en moet de afweer van de kwetsbare mensen "oppeppen".

Ook tegen besmetting lijkt het vaccin na verloop van tijd iets minder te beschermen, maar precieze cijfers daarvan in Nederland zijn er nu nog niet.

Timen noemt het cruciaal om ook de mensen die nog geen vaccin hebben genomen, een vaccinatie te geven. "Dat is de beste verdediging tegen de opmars van het virus".