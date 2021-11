Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames is de afgelopen week opnieuw fors gestegen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is slecht nieuws met het oog op vrijdag, het moment waarop het demissionaire kabinet een afweging maakt of nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk zijn. Het aantal positieve testen steeg met 45 procent naar bijna een recordaantal.

Het effect van de vorige week aangekondigde maatregelen valt vrijdag nog niet te meten. Die maatregelen werden genomen om het exploderende aantal besmettingen op den duur terug te dringen. Volgens RIVM-topvrouw Aura Timen duurt het zeker "weken" voor een stabilisatie zichtbaar wordt.

De bewindslieden wilden tot 12 november de tijd nemen om de ziekenhuisopnames in de gaten te houden. De prangendste vraag is of de ziekenhuisopnames meestijgen met de fors oplopende aantallen positieve tests. Er is dus in ieder geval sprake van een nieuwe forse stijging.

Meer dan 200 ic-opnames gemeld in week van noodkreten uit de zorg

In zeven dagen tijd werden in totaal 1.137 Nederlanders met COVID-19 opgenomen op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Zeker 204 patiënten waren er dusdanig slecht aan toe dat zij werden doorverwezen naar de ic's. Beide aantallen zijn fors groter dan in de voorgaande week, toen het om respectievelijk 960 ziekenhuisopnames en 146 ic-opnames ging.

De zorgketen heeft de afgelopen week meermaals duidelijk gemaakt dat het systeem overbelast dreigt te raken. Dinsdag trokken Limburgse ziekenhuizen aan de bel over de dreigende "code zwart". Eerder deden artsen op de spoedeisende hulp dat ook al. Tevens moesten meerdere ziekenhuizen (tijdelijke) opnamestops invoeren omdat zij het aantal (corona)patiënten niet meer aankonden.

Ziekenhuisdirecteuren pleiten inmiddels voor extra coronamaatregelen en een versnelde inzet van de boosterprik. Volgens de huidige planning krijgen de eerste tachtigplussers in december de extra vaccindosis. De Jonge heeft toegezegd te kijken of dat moment naar voren gehaald kan worden. De GGD's lieten eerder al weten dat zij gereed kunnen staan.

Bijna 77.000 besmettingen gemeld, iets onder weekrecord van vorig jaar

Ook het aantal besmettingen is opnieuw flink gestegen. Het RIVM registreerde 76.790 positieve tests. Dat komt neer op bijna 439 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners. Vorige week waren er zo'n 313 positieve tests per 100.000 inwoners en bijna 54.000 coronagevallen in totaal.

Het gaat om bijna het grootste aantal positieve tests op weekbasis. Alleen tijdens de piek van de tweede coronagolf in december vorig jaar werden in zeven dagen tijd meer coronagevallen gemeld (82.340).

Opvallend is dat veel meer Nederlanders de teststraten hebben opgezocht in de afgelopen week. De GGD's namen bijna 420.000 tests af, tegenover de 288.000 in de voorgaande week. Het percentage positieve tests (17,2 procent) bleef gelijk. Dinsdag was er zó veel interesse voor een testafspraak, dat tijdelijk niet iedereen geholpen kon worden.

Ook werden in de voorbije week fors meer coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 172 meldingen, terwijl dit er de week ervoor nog 102 waren.

Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,19, een miniem klein beetje minder dan de week ervoor (1,20). Dat betekent dat 100 personen 119 anderen zouden besmetten.