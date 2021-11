Het demissionaire kabinet moet ervoor zorgen dat ouderen zo snel mogelijk een boosterprik van het coronavaccin krijgen. Die oproep doen ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB dinsdag. Tachtigplussers kunnen volgens de huidige planning vanaf begin december een extra prik krijgen om de afweer tegen het virus te verhogen.

Die planning lijkt heel "star", aldus de woordvoerder van KBO-PCOB. "Je moet goed kijken: kan het echt niet eerder dan begin december? We zouden het liefst willen dat alle ouderen al eerder aan de beurt komen. Maar als dat organisatorisch niet lukt, kijk dan of het bijvoorbeeld in de verpleeghuizen al sneller kan. De nood lijkt daar het hoogst."

Het "schrikbeeld" bij ouderen is volgens de bond de situatie in de zorginstellingen voor ouderen aan het begin van de coronapandemie. Toen verloren sommige instellingen een groot deel van hun bewoners aan het virus.

Ook ouderenbond ANBO vindt dat er zo snel mogelijk begonnen moet worden met het prikken in de verpleeghuizen.

Ministerie: Vaccins beschermen nog steeds goed

Het ministerie van Volksgezondheid laat dinsdag aan NU.nl weten dat de bescherming van alle vaccins tegen ernstige corona-infectie en ziekenhuisopname nog steeds heel erg goed is. Toch probeert demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te kijken of de boosterprikken eerder aangeboden kunnen worden.

Het plan is nu om in december te beginnen met de tachtigplussers en inwoners van zorginstellingen. Deze kunnen een booster toegediend krijgen door de eigen medische dienst.

"Zorginstellingen die het prikken zelf kunnen regelen, kunnen dan ook al van start", legt de woordvoerder van de minister uit. "In januari komt de groep van 60-79 jaar aan de beurt en als die groepen geweest zijn, de zestigminners die willen. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact."

Er wordt gekeken of boosterplan sneller kan

Het plan voor de boosterprikken is mede afgestemd na het advies van de Gezondheidsraad.

Toch kijken het ministerie, RIVM, GGD GHOR Nederland en zorgkoepels of er eerder kan worden gestart met het uitdelen van de boosters. "Dat hoeft medisch gezien niet, maar het is uit voorzorg, geheel volgens het advies van de Gezondheidsraad", laat de zegsvrouw weten.

Minister De Jonge sluit zich aan bij de Gezondheidsraad, die beklemtoonde dat een booster "geen instrument is om de vierde golf te stoppen of tegen te gaan. Het is een oppepper van een op dit moment nog steeds goed werkende bescherming tegen corona."

Het ministerie herkent zich niet in enkele internationale studies, uit Israël en de VS, die een afname in bescherming laten zien bij de alleroudsten. "Dat zien we hier gelukkig nog niet", stelt de zegsvrouw.

De verwachting is dat de minister vrijdag op de coronapersconferentie meer kan zeggen over een eventueel sneller traject voor de boosterprikken.