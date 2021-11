Vijf Limburgse ziekenhuizen waarschuwen voor een zorginfarct. Volgens de ziekenhuisbestuurders dreigt "code zwart" in de zorg en zou een verdere toestroom van coronapatiënten het zorgsysteem doen vastlopen. "We zijn ervan overtuigd dat andere delen van Nederland binnenkort zullen volgen."

De ziekenhuizen stellen dat de afgelopen dagen amper nog patiënten overgeplaatst konden worden naar andere ziekenhuizen in Nederland.

De toename van het aantal coronapatiënten gaat veel sneller dan verwacht. "Bovendien is het ziekteverzuim onder ons verpleegkundig en medisch personeel groter dan in de eerdere golven."

Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen, wordt de reguliere zorg verder afgeschaald en moet eventueel gesneden worden in bijvoorbeeld oncologische zorg. "Dat is onverantwoord", aldus de bestuurders.

In Limburgse ziekenhuizen zou de ziekenhuisbezetting al bovengemiddeld zijn. De bestuurders spreken van 144 procent inzet op klinische afdelingen (dus bijna de helft meer dan de normale maximumcapaciteit) en 136 procent behandelingen op ic-afdelingen.

Meerdere ziekenhuizen hebben al opnamestops afgekondigd

Het SJG in Weert, het VieCuri Medisch Centrum en het Zuyderland Medisch Centrum moesten deze week al opnamestops afkondigen. "Dit kan zo niet langer doorgaan", aldus de ziekenhuisbazen. Volgens hen zit Limburg op het coronaniveau van Kerstmis vorig jaar, maar in tegenstelling tot in die periode is de maatschappij nog volledig open. Dat baart hen zorgen, vanwege het "gebrekkige oplossingsperspectief".

Limburg is momenteel de coronabrandhaard van Nederland. Uit het coronadashboard blijkt dat nergens het aantal positieve tests sneller stijgt dan in de veiligheidsregio's in Limburg. In Zuid-Limburg worden momenteel 116 personen per 100.000 inwoners positief getest op het virus, veruit het grootste aantal van Nederland.

Bestuurders willen extra coronamaatregelen en directe inzet boosterprik

In een brandbrief aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vragen de ziekenhuizen om een versnelde inzet van de zogeheten boosterprik en aanvullende coronamaatregelen.

Volgens de huidige planning worden tachtigplussers vanaf december ingeënt, evenals de zorgverleners die in direct contact staan met kwetsbaren. Vanaf januari volgen de zestigplussers en daarna kan iedereen die dat wil een boosterprik aanvragen.

De ziekenhuizen willen dat de boosterprik per direct wordt aangeboden aan alle zorgverleners en de kwetsbaarste patiënten. "Er is geen dag te verliezen. Alle omringende landen zijn hier ook mee begonnen." De Jonge meldde maandag dat hij een versnelde inzet van de boosterprik overweegt.