Het is dinsdagochtend heel druk bij de telefoondienst voor coronatestafspraken van de GGD, bevestigt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR na berichten op Twitter. De organisatie zoekt uit wat er precies aan de hand is.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de coronapandemie

Wie de coronalijn belt, krijgt te horen: "Er bellen op dit moment zo veel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. We kunnen u daarom niet te woord staan. Wilt u ons alstublieft over dertig minuten nog eens bellen?"

Bij de GGD's wordt steeds vaker getest. In de week van 25 tot en met 31 oktober ging het in totaal om 285.000 coronatests, 60.000 meer dan één week eerder. De cijfers van de afgelopen week worden vanmiddag bekendgemaakt.