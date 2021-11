Het is nog onzeker wat de lockdown in Oostenrijk betekent voor het wintersportseizoen in het land. De regering heeft sinds de aankondiging van de tien dagen durende lockdown (die verlengd kan worden tot twintig dagen) nog geen specifieke maatregelen bekendgemaakt die wintersportgebieden treffen. Dit is wat we al wél weten over wintersportvakantie in Oostenrijk.

Wie op wintersport wil, heeft niet meer genoeg aan een negatief testbewijs

Voor ongevaccineerden is het bijna niet mogelijk om een skivakantie te vieren. Zo kunnen mensen alleen gebruikmaken van een kabelbaan en skipistes als ze zijn genezen van of gevaccineerd tegen COVID-19. De regels gelden voor elke locatie waar meer dan 25 mensen samenkomen.

Diezelfde zogeheten 2G-regel geldt ook bij georganiseerde kerstmarkten én de populaire après-skibars. Negatieve coronatesten zijn er niet geldig als coronatoegangsbewijs.

Het is overigens onzeker of mensen straks überhaupt welkom zijn in après-skibars in Oostenrijk. In principe betekent de lockdown dat alle horeca, winkels, culturele instellingen, sportfaciliteiten en andere recreatieplaatsen zijn gesloten.

Daar moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat het hoogst onzeker is of Oostenrijk dezelfde maatregelen gaat nemen voor de wintersport als tijdens eerdere lockdowns, omdat er nu vaccins zijn die inwoners kunnen beschermen én een 2G-beleid actief is. Tijdens eerdere lockdowns mochten bijvoorbeeld hotels alleen gasten ontvangen die voor zakelijke doeleinden afreisden.

Als je aan een van deze voorwaarden voldoet, hoef je na aankomst niet in quarantaine: Je hebt beide coronaprikken gehad. De laatste prik mag maximaal 270 dagen oud zijn.

In het geval van het Janssen-vaccin mag de enige prik niet jonger zijn dan 22 dagen en niet ouder zijn dan 270 dagen.

Je hebt een negatieve PCR-testuitslag die niet ouder is dan 72 uur of een negatieve antigeentest die niet ouder is dan 48 uur. Let op: vanaf 22 november is een antigeentest niet meer geldig als inreisbewijs.

Je hebt een herstelbewijs dat maximaal 180 dagen oud en minimaal twee weken oud is.

Oostenrijkse wintersportbranche rekent op start van seizoen in december

De Oostenrijkse wintersportbranche rekent in ieder geval al op géén wintersport voor december. "De maatregelen raken ons ongeremd en met volle kracht", aldus woordvoerder Robert Seeber. Hij spreekt echter van een "onvermijdelijke beslissing" en hoopt dat door de lockdown een deel van het wintersportseizoen wél kan doorgaan.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie de ontwikkelingen in Oostenrijk op de voet te volgen. "We hebben vandaag het reisadvies aangepast en zullen dat zo accuraat mogelijk blijven doen." Nederlanders worden gewaarschuwd over de coronamaatregelen, die per gemeente en gebied snel kunnen veranderen.

Het dragen van FFP2-mondmaskers is verplicht op bepaalde plekken

Oostenrijk kent, net als Duitsland, strengere regels dan Nederland als het gaat om het dragen van mondmaskers. Een 'simpel' mondkapje is niet voldoende, er wordt verwacht dat ook toeristen op de daartoe aangewezen plekken FFP2-maskers dragen.

Dit moet op bepaalde plekken in de skiresorts waar veel mensen bij elkaar staan, zoals afgesloten liften.