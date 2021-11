Oostenrijk scherpt zijn coronaregels flink aan. Dit leidt tot onzekerheid onder Nederlandse wintersporters die in februari op de piste hoopten te staan. Met welke maatregelen krijg je, voor zover nu bekend, te maken?

Wie op wintersport wil, heeft niet meer genoeg aan een negatief testbewijs.

Oostenrijk laat alleen nog mensen toe op pistes die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 of van een coronabesmetting hersteld zijn. Deze regels zijn maandag ingegaan en gelden voor elke locatie waar meer dan 25 mensen samenkomen. "We willen de samenleving niet splijten, maar het is wel onze taak en verantwoordelijkheid om de mensen in ons land te beschermen", aldus kanselier Alexander Schallenberg.

In Oostenrijk is op dit moment 64 procent van de bevolking gevaccineerd. Het land wil een situatie zoals in februari 2020 voorkomen, toen veel wintersportoorden zich in noodtempo tot brandhaarden ontwikkelden.

Een bewijs van vaccinatie is geldig tot negen maanden na de laatste vaccinatie.

Omdat de effectiviteit van het vaccin afneemt naarmate de prik langer geleden is, heeft de Oostenrijkse overheid bepaald dat de geldigheid van een coronapas negen maanden nadat de laatste prik is gezet, verloopt.

De pas kan wel opnieuw worden geactiveerd door een boosterprik te krijgen. Voorheen was ook in Oostenrijk de Europees geaccepteerde QR-code die aangeeft dat de houder van de code tweemaal gevaccineerd is voldoende.

Een recente negatieve coronatest wordt in Oostenrijk niet meer geaccepteerd als bewijs. Dit betekent dus praktisch dat mensen die niet gevaccineerd zijn of niet al het coronavirus hebben gehad het land niet meer in mogen.

Het dragen van FFP2-mondmaskers is verplicht op bepaalde plekken.

Oostenrijk kent, net als Duitsland, strengere regels dan Nederland als het gaat om het dragen van mondmaskers. Een 'simpel' mondkapje is niet voldoende, er wordt verwacht dat ook toeristen op de daartoe aangewezen plekken FFP2-maskers dragen. Dit moet op bepaalde plekken in de skiresorts waar veel mensen bij elkaar staan, zoals afgesloten liften.

Het is niet duidelijk hoelang de strenge regels blijven gelden.

Vicekanselier Werner Kogler stelde dat de nieuwe regels naar verwachting in elk geval tot Kerstmis van kracht blijven. De overheid sluit echter niet uit dat de regels nog verder aangescherpt moeten worden als de besmettingscijfers niet dalen.

Het is de vraag of dit dan gaat om extra regels voor toeristen of voor Oostenrijkers zelf. Zo loopt in Oostenrijk ook de discussie in hoeverre werkgevers hun werknemers mogen verplichten zich te laten vaccineren.

Voor mensen met een Janssen-vaccinatie gelden per 2 januari strengere regels.

Een prik met het Janssen-vaccin staat in Nederland gelijk aan twee prikken met Moderna, Pfizer of AstraZeneca. Maar per 2 januari is dat in Oostenrijk niet meer het geval. Dan krijgen reizigers voor één Janssen-prik geen coronapas meer.

Een coronapas voor mensen die twee keer geprikt zijn, is per 2 januari 270 dagen geldig in Oostenrijk. Tot die tijd geldt een overgangsregeling. In deze periode zijn een Janssen-prik en één vaccinatie en een negatief testbewijs nog wel voldoende om een pas te krijgen.

Een boosterprik boven op een Janssen-vaccinatie levert overigens wel een coronapas op. Maar het is de vraag of die booster voor Nederlandse wintersporters op tijd komt. Mensen onder de zestig jaar komen volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) pas vanaf januari in aanmerking voor de booster.

Reisorganisaties proberen duidelijkheid te krijgen.

Reisorganisatie TUI, die veel skivakanties organiseert, is de afgelopen dag al veel gebeld door klanten die vragen hebben. "Wij weten zelf ook niet alle antwoorden", legt een woordvoerder uit. "Als we mensen gaan informeren, willen we dat wel doen met de juiste informatie."

TUI is momenteel in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Voor veel wintersporters is vooral van groot belang wanneer de boostervaccins worden geboden en hoelang het duurt voordat zo'n extra prik geldig is om naar Oostenrijk te mogen."

De reisorganisatie houdt er rekening mee dat andere landen in de toekomst ook strengere eisen gaat stellen. "Maar we hebben ook geleerd dat we in deze situatie nooit op zaken vooruit moeten gaan lopen", legt de zegsvrouw uit. "Zaken veranderen regelmatig; wij handelen op dat moment naar bevind van zaken." Ze beklemtoont dat er ook landen zijn die hun regels versoepelen, zoals de VS.