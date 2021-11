Het ministerie van Volksgezondheid heeft ruim 308 miljoen door de overheid aangekochte mondmaskers, brillen, schorten, jassen en handschoenen moeten afkeuren en dat niet gemeld aan de Tweede Kamer, schrijft de Volkskrant dinsdag. Het totale prijskaartje van de afgekeurde partij beschermingsmiddelen komt naar schatting boven de 300 miljoen euro uit.

De Volkskrant meldde donderdag al dat ruim 30 miljoen Chinese KN95-maskers noodgedwongen waren afgekeurd voor de zorg. De krant concludeert nu dat dat het topje van de ijsberg was.

Het ministerie zou in de officiële voorraadcijfers nooit hebben meegenomen dat er ook nog honderden miljoenen ongekeurde spullen in de magazijnen lagen. Van die ­zogenoemde 'niet-vrije voorraad' zijn 308,5 miljoen beschermingsmiddelen afgekeurd, bevestigt een woordvoerder van het ministerie aan de krant.

Dat aantal kan nog verder oplopen. Ruim 105 miljoen maskers, handschoenen, jassen en andere beschermingsmiddelen voor de zorg zouden nog wachten op keuring.

Professionele inkopers zouden ministerie hebben gewaarschuwd

Het aantal afgekeurde spullen is door de nieuwe cijfers ruim vertienvoudigd in vergelijking met een half jaar geleden. Eind april liet het ministerie aan de Volkskrant weten dat 27 miljoen van de in totaal 2,5 miljard ingekochte beschermingsmiddelen waren afgekeurd.

Volgens de Volkskrant heeft het ministerie voor nog zo'n 1,45 miljard euro goedgekeurde spullen op voorraad. In mei en juni zou de houdbaarheidsdatum van ruim 300 miljoen mondkapjes verlopen.

Professionele inkopers zouden het ministerie gewaarschuwd hebben dat het te veel spullen inkocht. Het ministerie ging daar alsnog mee door, omdat het schaarste wilde voorkomen.