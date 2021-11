De Deense regering wil het coronapaspoort opnieuw invoeren, meldt de Deense omroep TV 2 maandag. Twee maanden geleden liet het land de coronamaatregelen nog los, maar vanwege de stijgende coronacijfers vindt de regering de maatregelen weer nodig.

De Deense regering wil de maatregel opnieuw invoeren omdat het aantal besmettingen de afgelopen dagen gestegen zijn tot meer dan tweeduizend per dag. De teller stond medio september nog op tweehonderd besmettingen per dag.

Denemarken was er vroeg bij met het invoeren van de coronapas: sinds eind mei was de pas verplicht bij een bezoek aan onder meer restaurants, theaters, nachtclubs en evenementen.

Die verplichting werd op 10 september weer geschrapt, omdat ruim 80 procent van de Denen boven de twaalf jaar volledig was gevaccineerd tegen COVID-19. Het coronavirus werd daarom niet meer als bedreiging voor de samenleving gezien. Denemarken was daarmee een van de weinige landen die in september bijna alle coronamaatregelen ophief, nadat een derde golf in de lente en zomer was uitgebleven.

Inmiddels is bijna 88 procent van de Deense bevolking gevaccineerd. Toch vaart het land af op een derde golf. Premier Mette Frederiksen zegt dat het land het virus opnieuw beschouwt als "sociaal bedreigend" en daarom de coronapas weer wil invoeren.