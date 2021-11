Sinds afgelopen zaterdag is het coronatoegangsbewijs verplicht op meer plekken dan voorheen. Mensen die kunnen aantonen dat ze onlangs zijn hersteld van een coronabesmetting kunnen een herstelbewijs aanvragen als coronatoegangsbewijs. Maar met een antistoftest kan dit niet. Hoe zit dat?

Een antistoftest wordt ook wel een serologische test genoemd. Deze test wordt afgenomen door bloed te prikken en toont antistoffen tegen het coronavirus in het bloed aan. Antistoffen zijn een onderdeel van je immuunsysteem: je lichaam maakt deze stoffen aan in een reactie op besmetting met een virus.

De serologische test toont aan of je het coronavirus hebt gehad, maar niet of je het virus nu bij je draagt. Op dit moment wordt de serologische test gebruikt om informatie te verzamelen over de afweer van mensen tegen het virus. Dat onderzoekt het RIVM bijvoorbeeld in de PIENTER-Corona-studie. Daaruit bleek dat in de zomer van 2021 ongeveer 65 procent van de bevolking antistoffen tegen het coronavirus in het bloed had.

Het gebruik van zo'n serologische test als testbewijs leek demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ook een goed idee, zei hij op 3 november tijdens een vergadering in de Tweede Kamer. Daarom had hij advies ingewonnen bij het OMT.

Wat is wat ook alweer? PCR-test: een diepe neusafname plus diepe keelafname, wordt uitgevoerd door de GGD

Antigeen-sneltest: is meestal alleen een neusafname. Testen voor Toegang gebruikt deze test, maar je kunt hem ook zelf doen

Antistoftest/serologische test: een bloedtest die aangeeft of je antistoffen hebt

Herstelbewijs: een bewijs dat je in het afgelopen jaar positief getest bent op aanwezigheid van het coronavirus

Het OMT adviseerde echter de serologische test niet te gebruiken voor het testbewijs, omdat deze niet betrouwbaar genoeg is. De tests worden nu gebruikt om de immuniteit op populatieniveau te bepalen, maar geven te veel valspositieve en valsnegatieve uitslagen.

Wanneer deze op persoonlijk niveau zouden worden gebruikt als toegangsbewijs, zou dit dus een te groot risico zijn.

Met die serologische test is ook het tijdstip van infectie niet goed vast te stellen, zegt het OMT. Een voorwaarde voor het herstelbewijs is dat je in de afgelopen 365 dagen het coronavirus hebt gehad. Met een serologische test kun je dus niet bewijzen dat de persoon aan die voorwaarde voldoet.

Daarnaast hebben landen geen internationale afspraken gemaakt over wanneer iemand voldoende antistoffen heeft. Dit zou ook betekenen dat een coronapas gebaseerd op een antistoffentest waarschijnlijk niet kan worden gebruikt om mee naar het buitenland te reizen.

Mensen die denken dat ze een coronabesmetting hebben doorgelopen, hebben volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid "genoeg mogelijkheden" om toch een coronabewijs te krijgen. Zo hebben mensen na een coronabesmetting en één vaccinatie ook voldoende voor een geldig coronabewijs.

"Als jij zegt dat je het hebt gehad, hoef je daar geen test van te overleggen. Dit hebben we besloten omdat veel mensen in het begin van de crisis niet zijn getest. Maar die mensen weten vaak zelf wel dat ze het virus gehad hebben."

Verder kun je ook een herstelbewijs aanvragen wanneer je bij een andere instantie een positieve coronatest hebt gedaan. "Deze test is als het goed is namelijk wel gemeld bij de GGD. Daar zijn ze toe verplicht."