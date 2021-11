Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch had naar eigen zeggen anders moeten omgaan met de besmetting van een medewerker. Het ziekenhuis erkent maandag dat afspraken met patiënten in het borstkankerprogramma afgezegd hadden moeten worden.

Met de beslissing om de met het coronavirus besmette medewerker - volgens meerdere media gaat het om een radioloog - door te laten werken, week het JBZ af van het RIVM-beleid.

JBZ spreekt van een "uitzonderlijke situatie". De medewerker mocht doorwerken, omdat die volgens het ziekenhuis onmisbaar was en het risico op besmetting klein was. "Uiteraard alleen met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een medisch mond-neusmasker." Ook heeft de medewerker "in volledige afzondering" gewerkt.

"We nemen deze beslissing alleen als wij daarbij de veiligheid van patiënten en medewerkers kunnen garanderen", aldus het JBZ.

Volgens het RIVM-beleid moeten mensen na een positieve uitslag thuis in isolatie gaan. Zij moeten dan in een aparte kamer verblijven en slapen. En hun huisgenoten horen de kamer niet te betreden. De GGD geeft door hoelang de isolatie duurt en wat de regels zijn.

Uitzondering vanwege continuïteit geldt niet bij positieve test

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft samen met het RIVM richtlijnen voor de inzet van ziekenhuispersoneel opgesteld. Daarin staat dat positief geteste zorgmedewerkers minimaal vijf dagen thuis moeten blijven.

In die richtlijn is een uitzondering opgenomen voor zorgmedewerkers die cruciaal zijn voor de continuïteit van de zorg. Die uitzondering geldt echter alleen voor personen met coronagerelateerde klachten of personeel dat contact heeft gehad met een positief geteste persoon en dus niet voor medewerkers die zelf besmet zijn.

Onrust onder personeel JBZ

Volgens verschillende media ontstond door het besluit onrust onder de collega's van de besmette medewerker. Het JBZ zegt het vervelend te vinden dat medewerkers zich onveilig hebben gevoeld.

Het RIVM laat aan NU.nl weten dat de afweging in deze zaak aan het JBZ zelf is. "Mocht er iets niet op een juiste manier verlopen, dan kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hiernaar kijken", aldus een woordvoerder. NU.nl is in afwachting van een reactie van de IGJ.