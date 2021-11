Oostenrijk laat vanaf maandag alleen gevaccineerden en herstelde coronapatiënten toe tot onder meer cafés, restaurants, kapsalons en evenementen met meer dan 25 personen. De Duitse deelstaat Saksen doet iets vergelijkbaars.

In Saksen zijn horecagelegenheden en overdekte evenementen vanaf maandag verboden terrein voor mensen die niet volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt of niet recent van de ziekte hersteld zijn. In Oostenrijk en Saksen kun je dus niet meer met een negatieve uitslag van een coronatest toegang krijgen.

De zogenoemde 2G-regel wordt ingevoerd vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen en de volstromende ic's. De Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg noemt het zijn verantwoordelijkheid om de mensen in het land te beschermen.

De nieuwe strenge regels leidden in Oostenrijk wel tot discussie. Tegenstanders van de maatregelen vrezen voor een tweedeling in de samenleving. Maar de overheid vindt dat het algemeen belang en de druk op de ic's op dit moment zwaarder wegen.

VS laat na anderhalf jaar weer gevaccineerden toe

De Verenigde Staten versoepelen hun inreisregels juist. Het land laat weer reizigers uit andere landen toe, mits ze volledig tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. Met de maatregel maakt president Joe Biden een einde aan een inreisverbod dat anderhalf jaar van kracht was.

Reizigers hoeven bij aankomst in de VS niet in quarantaine, maar ze moeten wel binnen drie dagen voor hun vlucht negatief op het coronavirus getest zijn.

Het CDC, het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, zal luchtvaartmaatschappijen verplichten om gegevens van internationale reizigers te delen voor bron- en contactonderzoek.

Naar VS reizen was anderhalf jaar vrijwel onmogelijk

Het inreisverbod was ingevoerd door de regering-Trump. Biden scherpte die restricties eerder dit jaar nog aan.

Reizen naar de VS is momenteel vrijwel onmogelijk voor mensen die geen Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning hebben. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor directe familieleden.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk versoepelden eerder al de reisbeperkingen voor reizigers vanuit de VS, maar andersom bleef een versoepeling uit. Later werden de niet-essentiële reizen vanuit de VS weer aan banden gelegd.