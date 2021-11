Heerlen en Kerkrade zetten een streep door grootschalige carnavalsfeesten, schrijven regionale media waaronder 1Limburg. Aanleiding is de oproep van voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Mertens riep zondag in Nieuwsuur op de grote evenementen af te schalen vanwege de coronasituatie in de provincie.

"We hadden afgelopen weken al opnamestops in ziekenhuizen in Limburg. Dat geeft natuurlijk een enorme ontwrichting in onze provincie", aldus Mertens, die ook voorzitter is van de raad van bestuur in het Maastricht UMC. "Het is in Limburg echt ongelooflijk druk."

Het is volgens Mertens inmiddels voldoende bewezen dat grote, massale evenementen nu eenmaal leiden tot meer besmettingen. "Ik vind dat we ons met z'n allen maximaal moeten inspannen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen", zei Mertens in Nieuwsuur.

De oproep heeft volgens burgemeester Roel Wever van Heerlen ertoe geleid dat "intern overleg is gevoerd", zegt hij tegen 1Limburg. "In het overleg hebben we gekeken of het verstandig is om Aod òp Nuj (de viering in Kerkrade, red.) door te laten gaan. We kunnen niet anders dan de viering af te gelasten."

Naast het carnavalsevenement in Heerlen gaan ook de evenementen in Kerkrade niet door. Brunssum gaat dat besluit maandag ook nemen, aldus Wever.

Burgemeesters besloten gezamenlijk landelijke richtlijnen te volgen

Donderdag is het de elfde van de elfde, traditioneel het begin van de carnavalstijd. In het midden en noorden van Limburg zijn festiviteiten afgelast, in Noord-Brabant en delen van Zuid-Limburg (nog) niet.

Vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg 'gewoon' de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen. Dat betekent dat in Zuid-Limburg de start van het carnavalsseizoen gevierd mag worden. Wel zijn er restricties in verband met het coronavirus.

Toegang tot feesten kan alleen met een geldige QR-code. Ook geldt er een maximum wat betreft het aantal personen dat tegelijkertijd binnen mag zijn.