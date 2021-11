Het RIVM heeft donderdag het grootste aantal positieve tests sinds het begin van de coronapandemie gemeld. In de afgelopen 24 uur testten 16.364 mensen positief op het coronavirus. Dat zijn er meer dan op 20 december 2020, toen het vorige recordaantal van 12.997 positieve tests werd geregistreerd.

Het aantal positieve tests neemt al enige tijd toe. Zaterdag werd met 12.024 positieve tests nog het grootste aantal van dit jaar gemeld. Het aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen ligt ruim 48 procent hoger dan het aantal in de week ervoor. Dat percentage stijgt voor de zevende dag op rij, wat betekent dat het virus weer aan snelheid wint.

Het recordaantal van 16.364 zegt niet alles. Aan het begin van de pandemie was het aantal coronapatiënten op de ic's kleiner dan het aantal gemelde positieve tests. Inmiddels is de infrastructuur voor het testen opgetuigd en ondergaan meer mensen een coronatest bij een GGD, waardoor er meer positieve tests uit rollen.

Het aantal covidpatiënten op de ic's was tijdens eerdere pieken vele malen groter. Er liggen nu 330 coronapatiënten op de ic. In het voorjaar van 2020 waren dat er nog zo'n 1.400, terwijl het aantal positieve test toen rond de 1.000 lag. Rond eind april lagen er ruim 800 mensen met COVID-19 op de ic's, terwijl het aantal positieve tests in de periode daaraan voorafgaand rond de 8.000 lag.

Het belangrijkste verschil met eerdere pieken is dat nu 84,4 procent van de bevolking een vaccin heeft, en daardoor aanzienlijk minder kans heeft om in het ziekenhuis te belanden. We hebben nu wel te maken met de besmettelijke deltavariant, wat terug te zien is in het aantal besmettingen. Verder gelden er in vergelijking met vorig jaar minder maatregelen. De anderhalvemetermaatregel is losgelaten en behalve het nachtleven is alles weer open.

Kabinet beraadt zich over mogelijke nieuwe maatregelen

Vanwege de stijgende coronacijfers besloot het demissionaire kabinet vorige week al een aantal maatregelen te verscherpen. Vrijdag volgt een persconferentie, waarin mogelijk weer nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om voor twee weken "lockdownachtige maatregelen" in te zetten. Vervolgens zou het kabinet er goed aan doen de zogeheten 2G-regel in te voeren, zo melden ingewijden donderdag. Het kabinet is het donderdagmiddag nog niet eens geworden over de te nemen coronamaatregelen. Het overleg gaat in de avond verder.

Aantal positieve tests per dag